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03:31 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Четыре диких котенка осваиваются дома у директора зоопарка «Садгород» во Владивостоке

Два детеныша леопарда, тигренок и львенок пока живут вместе одной дружной семьей.

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фотографии
52
фотографии

Владивосток, 10 ноября, PrimaMedia.

Котятам африканского леопарда, родившимся в зоопарке «Садгород» во Владивостоке, 9 ноября исполнился один месяц. Пока они живут в доме у директора зоосада, а приемной мамой и кормилицей им стала лабрадор Тесси. Недавно кошачий детский питомник пополнили львенок и тигренок — новые обитатели пригородного зверинца, прибывшие из Московской области, уже освоились на новом месте, сообщает ИА PrimaMedia.

Четыре диких котенка поселились в зоопарке «Садгород». Пока они подрастают и ждут новоселья, их приютил в своем доме директор зоопарка Сергей Асновин. Животные обосновались на первом этаже и уже наводят там свои порядки — играют, грызут мягкие игрушки и общаются между собой. «Детский сад» заканчивается только во время приема пищи. И если маленькие леопарды пока питаются молоком — их выкармливает лабрадор-ретривер Тесси, то у львицы Астры и пока безымянной трехмесячной тигрицы — уже мясной рацион и зверский аппетит. Каждая из них съедает по килограмму мяса в день. Свою «добычу» хищники защищают как настоящие хищники.

«Вся кошачья семья живет у меня в доме дружно и весело. Астра ко мне привязалась, когда прихожу домой, прыгает ко мне на руки, облизывает. Я постараюсь сохранить эту связь как можно дольше, а может быть навсегда. Тигрица не такая любвеобильная, как львица, но тоже позволяет себя гладить, играет. А маленький леопардик — настоящий ласковый котенок. Они все ладят между собой. Но за ними надо внимательно следить. Например, львенок с тигренком ложатся спать в обнимку — и Астра начинает обсасывать ухо тигрице, боимся, как бы она его не отгрызла, отучаем», — рассказал директор зоопарка «Садгород» Сергей Асновин.

Он отметил, что дикие звери растут быстро, и тигрица, которая всего неделю назад приехала в Приморье из Подмосковья, проживет в человеческом доме не больше месяца. Потом она вместе с подругой-львицей переселится в вольер — теплый домик для животных уже готов, идет подготовка выгула.

К сожалению, по-прежнему слабым остается здоровье второго детеныша леопарда — малыш родился с пороком сердца и легкого, он пока медленно растет. Ветеринары стараются выходить малыша.

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