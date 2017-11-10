Lucasfilm объявила о создании новой трилогии «Звездных войн»

На сайте starwars.com сообщается, что режиссером новой трилогии станет Райан Джонсон, который снял восьмой эпизод франшизы — фильм «Последние джедаи». Премьера картины состоится 15 декабря 2017 года.

«Звездные войны» были придуманы Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов (первая и вторая трилогии по три серии) киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. В октябре 2012 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney. Затем стало известно, что Disney задумывает продолжение «Звездных войн». В 2015 году вышел седьмой эпизод кинофраншизы — начало третьей трилогии.