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03:42 (мск), источник: РИА Новости

Lucasfilm объявила о создании новой трилогии «Звездных войн»

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Кинокомпания Lucasfilm объявила о создании новой, четвертой трилогии в рамках киносаги «Звездные войны».

Источник: РИА Новости
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На сайте starwars.com сообщается, что режиссером новой трилогии станет Райан Джонсон, который снял восьмой эпизод франшизы — фильм «Последние джедаи». Премьера картины состоится 15 декабря 2017 года.

Выход на экраны девятого эпизода «Звездных войн», завершающего третью трилогию, намечен на 20 декабря 2019 года.

«Звездные войны» были придуманы Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов (первая и вторая трилогии по три серии) киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. В октябре 2012 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney. Затем стало известно, что Disney задумывает продолжение «Звездных войн». В 2015 году вышел седьмой эпизод кинофраншизы — начало третьей трилогии.

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