Метеорологи присвоили Приморью «желтый» уровень погодной опасности

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 10 ноября, PrimaMedia.

«Желтый» уровень погодной опасности присвоили сегодня Приморскому краю синоптики Гидрометцентра России. Это означает, что погода сегодня потенциально опасна из-за дождя и снега, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, что на сегодня в крае было объявлено экстренное предупреждение. Осадки в виде снега и дождя будут идти в течение дня. В отдельных районах возможны отложения мокрого снега на проводах и деревьях.

Ночью 11 ноября циклон продолжит смещаться над краем, углубляясь, и утром выйдет к восточному побережью. На край начнёт поступать холодный воздух, температура понизится, и дожди перейдут в мокрый снег, местами в снег. На большей территории края ожидаются сильные осадки с количеством 15−40 мм за 12 часов и менее при дожде и дожде со снегом, и 7−19 мм при снеге.