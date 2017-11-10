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03:53 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Метеорологи присвоили Приморью «желтый» уровень погодной опасности

Сегодня в крае ожидаются обильные осадки в виде дождя и снега.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 87% 762 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 10 ноября, PrimaMedia.

«Желтый» уровень погодной опасности присвоили сегодня Приморскому краю синоптики Гидрометцентра России. Это означает, что погода сегодня потенциально опасна из-за дождя и снега, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, что на сегодня в крае было объявлено экстренное предупреждение. Осадки в виде снега и дождя будут идти в течение дня. В отдельных районах возможны отложения мокрого снега на проводах и деревьях.

Ночью 11 ноября циклон продолжит смещаться над краем, углубляясь, и утром выйдет к восточному побережью. На край начнёт поступать холодный воздух, температура понизится, и дожди перейдут в мокрый снег, местами в снег. На большей территории края ожидаются сильные осадки с количеством 15−40 мм за 12 часов и менее при дожде и дожде со снегом, и 7−19 мм при снеге.

Осадки могут сопровождаться гололедными явлениями, в отдельных районах метелью при усилении ветра до 13−18 м/с, на побережье порывами до 25 м/с.

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