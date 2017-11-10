Хабаровская полиция предпочитает юных хулиганов

В день, когда российская полиция отмечает свой профессиональный праздник, ИА «Хабаровский край сегодня» расскывает о самых неподкупных и принципиальных работниках ведомства, которым несмотря на развитие высоких технологий так и не смогли найти замену. Речь идет о верных напарниках людей в погонах — служебных собаках.

Лучше служат хулиганы

Статусные, отменно воспитанные и беспрекословно послушные — именно такие собаки служат в рядах российской полиции. Попасть в отряд могут чистокровные четвероногие служебных пород. При этом, при отборе хвостатых сотрудников играет роль не только генетика.

— В нашем центре 23 собаки, преимущественно это немецкие овчарки, так как они себя очень хорошо показывают в работе. Сейчас стали пробовать бельгийских овчарок — это очень спортивная порода, которой нужно постоянно быть в движении. Вымотать физически ее очень сложно. Она пробежала 10 километров, — буквально полчаса и она восстановилась, и опять столько же готова преодолеть. Также у нас есть ротвейлеры, босероны и лабрадоры. Предпочитаем именно эти породы, потому что они активные, жизнерадостные и темпераментные, — рассказывает тонкости инспектор-кинолог ЦКС МВД России по Хабаровскому краю Елена Токайская. — Отбор щенков же происходит либо из местных пометов, либо просто покупаем у граждан. Предпочтение отдаем тем хозяевам, которые ведут со своей собакой спортивный образ жизни. Так возрастает вероятность того, что щенок будет выносливым и активным.

Еще один важный момент. Чтобы найти нужного кандидата, кинолог обычно некоторое время наблюдает за животными. Лучше будет служить та, что хулиганит, а если спокойно лежит на диване, то она для службы не подойдет.



За всеми хвостатыми сотрудниками закреплены «рабочие места» — вольеры и тренировочная площадка. Здесь они проводят ту часть времени, когда не выезжают на вызов. А вечером — уезжают домой вместе с хозяевами.

— Собаки должны работать каждый день, если этого не делать — команды начнут постепенно забываться. Как правило, дрессировка начинается уже с того момента, как мы забираем к себе щенка. Ведь процесс приучения малыша к ошейнику и поводку — это уже элементы дрессуры. К двум месяцам уже происходит адаптация щенка к шуму и грохоту, а к полугоду начинаем разучивать уже сложные команды.

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Мы приучаем собаку быть сдержанной — она не должна проявлять радость и любовь ко всем, ведь это не поисковая собака из отряда МЧС. Наши служебные псы должны быть спокойными и сдержанными, готовые в случае чего дать отпор преступнику. Кстати, поэтому щенков учат кусаться не «щипками», как это делают некоторые собаки, а задействовать всю пасть.

Зарплата — еда или игра

У собак — все как у людей. Молодых специалистов также отдают под покровительство старших наставников, происходит профориентационный выбор.

— Когда собака достигает полуторогодовалого возраста, ее начинают привлекать к работе. Но для начала она должна пройти аттестацию. Питомец проходит проверку на смелость, на желание играть и работать, проверяется также стрессоустойчивость и реакция на разные неожиданности. Например, элемент «фантом» — собака гуляет, а из-за угла неожиданно появляется человек в балахоне или накинутой поверх тряпке. То есть должен получиться какой-то необычный силуэт. Таким образом проверяется, как себя поведет пес. Он должен посмотреть и пойти дальше. Если повел себя по-другому, то кинологу дается два месяца, чтобы исправить это.

Четвероногие должны наработать опыт, чтобы их можно было привлекать к серьезным делам. Все, как и у людей — молодой специалист приходит в компанию после вуза и стажируется.

— Мы берем собаку-подростка и опытного сотрудника на вызов, чтобы они вместе отработали на практике все полученные навыки, — объясняет Елена Токайская. — А еще собаки разделяются по рабочим направлениям: одни занимаются розыском, вторые — поиском наркотиков, а третьи — нахождением взрывчатки. Мы не учим собаку выполнять сразу все. Просто потому, что, если она обозначит что-то, то мы не поймем какого рода находка и кого вызывать.

Как уточняет собеседница, суть тренировок одна и та же, меняются только запахи.

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— Мы связываем нужный запах либо с едой, либо с игрой. То есть собака работает по системе «найдешь — получишь желаемое». Если питомец любит резвиться, то награда ему — игра, а если отдает предпочтение еде, то получает вкусняшку. Кстати, сталкивалась с таким мнением, что в процессе дрессировки, сотрудники кинологического центра колют собак наркотиками, чтобы они были к ним адаптированы и легко улавливали запах. Бред! В таком случае, что же мы делаем с собаками, которые ищут взрывчатку, ведь их не накормишь тротилом?

Пенсия

Но есть и опасная сторона работы собак в силовых структурах.

— Также, как и нас, четвероногих сотрудников подстерегают опасности. В частности, их могут отравить. Именно поэтому щенков сразу приучают не есть с чужих рук. А в пик массового отравления бродячих собак, мы носим с собой аптечку со специальными аппаратами. Здесь важно успеть уколоть собаку и доставить до ветеринарного врача. Был случай, когда служебный пес шел по следу и наткнулся на раскиданную на земле отраву. Чтобы отравиться, порой хватает одного только запаха — настолько сильные вещества. Собаку тогда удалось спасти, благодаря вовремя поставленному уколу.

Но в целом служба для собаки представляется веселой игрой. По истечению которой ее ждет беззаботная пенсия.

Когда мохнатому специалисту исполняется 8 лет, его уже вправе освободить от работы. Но если собака активна, то она может продолжить служить и до 9, и до 10 лет. Но каждый год она должна будет проходить проверку по физическим показаниям и по здоровью. Если она все же стала переутомляться от нагрузок, то ее отправляют на пенсию.

Свою старость собака встречает в доме кинолога, который на протяжении всей жизни был с ней бок о бок. Напарник забирает друга к себе, даже если в квартире уже есть другие питомцы: кошки, хорьки, попугаи, несколько домашних собак. Поэтому с теплотой принимают к себе и верного товарища. Ведь к кинологической службе приходят только те люди, которые искренне любят животных. Остальные, по словам собеседницы, долго на этой работе не задерживаются. Именно поэтому очень редко приходится пристраивать старичков в хорошие руки — только в безвыходной ситуации. И только действительно убедившись, что эти руки действительно хорошие.

Пять признаков того, что ваша собака готова служить в полиции.