Приморцы достанут из болота пикирующий бомбардировщик Пе-2
Кроме поискового отряда, в акции участвуют бизнесмены, пожарные, лётчики, добровольцы.
Кроме поискового отряда, в акции участвуют бизнесмены, пожарные, лётчики, добровольцы.
Ближайшие выходные для поискового объединения «АвиаПоиск» будут насыщенными: общественники Приморья отправляются к селу Варфоломеевка Яковлевского района, чтобы поднять из болота советский пикирующий бомбардировщик Пе-2. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщил командир объединения Ярослав Ливанский.
Акция запланирована на субботу и воскресенье
Бизнесмены Яковлевского района предоставили тяжёлый экскаватор, а местная пожарная часть — мотопомпу для откачки воды из воронки.
«Желающие смогут принять участие в поисковых работах, и непосредственно прикоснуться к истории 1940-х годов. Добровольцы очищают поднятые из грунта обломки и ищут номера; тщательно перебирают грунт на предмет останков и личных вещей членов экипажа; помогают поисковикам в укреплении стенок воронки, откачке воды, сборе мелких обломков вокруг воронки; непосредственно работают в яме с лопатой», — рассказал Ярослав Ливанский.
Там же в местной школе в 20:00 11 ноября поисковики встретятся с молодёжью и общественностью: расскажут о своей работе и покажут видеофильмы.
Ночёвка для участников акции организована в офицерском общежитии в селе Новосысоевка (стоимость — 200 рублей с одного человека).