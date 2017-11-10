Приморцы достанут из болота пикирующий бомбардировщик Пе-2

Ближайшие выходные для поискового объединения «АвиаПоиск» будут насыщенными: общественники Приморья отправляются к селу Варфоломеевка Яковлевского района, чтобы поднять из болота советский пикирующий бомбардировщик Пе-2. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщил командир объединения Ярослав Ливанский.

Акция запланирована на субботу и воскресенье 11—12 ноября . Общая встреча местных властей, участвующих в акции предпринимателей и добровольцев, а также личного состава разведывательной авиаэскадрильи в Варфоломеевке, состоится завтра в 10:00—10:30 у первого слева 5-этажного дома. После встречи все выдвигаются к месту проведения работ.

Бизнесмены Яковлевского района предоставили тяжёлый экскаватор, а местная пожарная часть — мотопомпу для откачки воды из воронки.

«Желающие смогут принять участие в поисковых работах, и непосредственно прикоснуться к истории 1940-х годов. Добровольцы очищают поднятые из грунта обломки и ищут номера; тщательно перебирают грунт на предмет останков и личных вещей членов экипажа; помогают поисковикам в укреплении стенок воронки, откачке воды, сборе мелких обломков вокруг воронки; непосредственно работают в яме с лопатой», — рассказал Ярослав Ливанский.

Там же в местной школе в 20:00 11 ноября поисковики встретятся с молодёжью и общественностью: расскажут о своей работе и покажут видеофильмы.