Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Нефролог или трихолог: разбираетесь ли вы во врачах
В Думе отказались от идеи Поклонской, касающейся гражданства РФ
После тяжелой болезни умер 52-летний актер Тарас Денисенко
Адвокат назвал причину смерти дочери Людмилы Гурченко
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
СМИ: что грозит водителю, если он забыл права дома
Дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
СМИ: Киев «отдал» ДНР склад боеприпасов, сообщив о пожаре
22-летний боец “Правого сектора” погиб на Донбассе
Жену Овечкина раскритиковали в Сети из-за Бузовой
Алиса Аршавина винит себя в изменах мужа
В ЛНР заявили о готовности к возвращению в состав Украины – СМИ
Известны итоги боя F-35 и советского С-200 в Сирии
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
12Теракт в Нью-Йорке
03:59 (мск), источник: Восток Медиа

Приморцы достанут из болота пикирующий бомбардировщик Пе-2

Кроме поискового отряда, в акции участвуют бизнесмены, пожарные, лётчики, добровольцы.

Ближайшие выходные для поискового объединения «АвиаПоиск» будут насыщенными: общественники Приморья отправляются к селу Варфоломеевка Яковлевского района, чтобы поднять из болота советский пикирующий бомбардировщик Пе-2. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщил командир объединения Ярослав Ливанский.

Акция запланирована на субботу и воскресенье 11—12 ноября. Общая встреча местных властей, участвующих в акции предпринимателей и добровольцев, а также личного состава разведывательной авиаэскадрильи в Варфоломеевке, состоится завтра в 10:00—10:30 у первого слева 5-этажного дома. После встречи все выдвигаются к месту проведения работ.

Бизнесмены Яковлевского района предоставили тяжёлый экскаватор, а местная пожарная часть — мотопомпу для откачки воды из воронки.

«Желающие смогут принять участие в поисковых работах, и непосредственно прикоснуться к истории 1940-х годов. Добровольцы очищают поднятые из грунта обломки и ищут номера; тщательно перебирают грунт на предмет останков и личных вещей членов экипажа; помогают поисковикам в укреплении стенок воронки, откачке воды, сборе мелких обломков вокруг воронки; непосредственно работают в яме с лопатой», — рассказал Ярослав Ливанский.

Там же в местной школе в 20:00 11 ноября поисковики встретятся с молодёжью и общественностью: расскажут о своей работе и покажут видеофильмы.

Ночёвка для участников акции организована в офицерском общежитии в селе Новосысоевка (стоимость — 200 рублей с одного человека).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Приморье едва не сгорел вагон с арестантами
День Революции: шоу человека-змеи и кучер для начальника тюрьмы
Пострадавшая при обрушении дома в Ижевске скончалась в больнице
Путин прокомментировал допинговые обвинения в адрес России
СМИ: США планируют разместить в Донбассе 20 тысяч миротворцев
Привычка жить бедно. Почему в России такие маленькие пенсии?
WikiLeaks: ЦРУ маскировало свои вирусы под «Касперского»
В Госдепе рассказали, о чем будут говорить Путин и Трамп
Сборная России по хоккею с поражения стартовала на Кубке Карьяла
Спорт
Капризов забивал, Зубарев дрался: как Россия уступила Финляндии Команда Знарка отыгралась с 0:2, но не смогла дожать соперника
Авто
В Казани следователь на внедорожнике протащил инспектора ДПС (видео) По неофициальной информации, пострадавший тот же самый сотрудник полиции, который ранее вызвал недовольство у депутата
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда Немецкая киноактриса ушла на 80-м году жизни
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
Как девушкам избавиться от бакне (фото) Это статья для тех, кто уже купил платье с вырезом на спине и не ожидает подвоха. А зря.
Дети
Беременная Елена Исинбаева восхитила поклонников (фото) Спортсменка поделилась с поклонниками новым снимком.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь