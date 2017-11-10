Барсуки и лисы проходят медосмотр на «Земле леопарда»

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Земля леопарда», по ее результатам ученые рассчитывают разработать стратегию предотвращения вспышек эпидемий среди животных. В природе все взаимосвязано: опасная болезнь, возникшая у одного вида, способна быстро поразить и других лесных обитателей. Это может приводить как к гибели отдельных особей, например тигров, заражающихся от своих жертв, так и к потере целых популяций. Поэтому значимость профилактических медосмотров сложно переоценить. Чтобы выяснить, каким болезням могут быть подвергнуты редчайшие кошки планеты, в заповеднике «Кедровая падь» начали «экоохоту». «Вызвать» зверей на прием к врачу в лесу непросто, поэтому своих пациентов — мелких млекопитающих — ветеринары находят с помощью живоловушек — специальных контейнеров с приманкой. Во время обследования специалисты уделяют внимание каждому аспекту звериного здоровья. Временно обездвиженное животное после тщательного осмотра взвешивают, измеряют параметры его тела, берут кровь для анализа и делают мазки со слизистых оболочек. По завершении всех процедур зверя отпускают, и он благополучно скрывается в тайге. Собранные образцы проходят предварительный анализ и подготавливаются к отправке в ветеринарную лабораторию. Здесь начнется следующий этап работы, в ходе которого материал будет исследован на предмет наличия маркеров инфекционных заболеваний.
Первыми «клиентами» ветеринаров стали несколько барсуков и лисица. При этом рыжая красавица порадовала специалистов не только своей отличной физической формой, но и фотогеничностью. Во время выпуска хищницы сотрудникам «Земли леопарда» удалось запечатлеть ее грациозную пробежку на видео. «Предварительные оценки состояния здоровья обитателей заповедника очень радуют: встреченные нами животные выглядят клинически здоровыми, ведут себя активно и отличаются упитанностью — у них есть все шансы на благополучную зимовку», — подчеркнула Надежда Сулихан, ветеринарный врач, младший научный сотрудник ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН.
Еще одним аспектом проводимой работы стали результаты фотомониторинга: на время диспансеризации в заповеднике была создана дополнительная сеть автоматических камер. Полученные данные демонстрируют, что жизнь на лесных тропах буквально бьет ключом. Фотоловушки регулярно фиксируют в районе проведения исследований множество животных, в том числе обитающих здесь леопарда и тигра, которые пользуются одной тропой. Специалисты не исключают, что дальнейший анализ полученных видеоматериалов может принести новые открытия.