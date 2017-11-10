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04:03 (мск), источник: ДЕЙТА

Полезные знания могут получить дачники Владивостока

Познавательную лекция для садоводов и огородников Владивостока проведут сегодня, в 14. 00 в актовом зале административно-территориального управления Первореченского района на Ильичёва, 15.

Управление по исполнению программ по поддержке населения администрации города информирует жителей, что лекция проведет ландшафтный дизайнер, который расскажет, как создать красивый сад на дачном участке своими руками.

Принять участие в мероприятии приглашаются все желающие. Вход свободный.

Таисия Масина.

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