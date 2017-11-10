Made in Russia: на товарах из Хабаровского края появится новая маркировка

Источник: Восток Медиа

Проект Made in Russia поддержит производителей из Хабаровского края. Для выхода на рынки азиатских стран предприятиям предложат использовать логотип проекта на своей продукции.

Главная задача проекта — упростить предпринимателям процедуру выхода на внешние рынки. Для бизнесменов в хабаровском подразделении Российского экспортного центра готовы предоставить более 100 услуг, например, обеспечить консультациями юристов и других экспертов, предоставить анализ востребованности продукции за рубежом, помочь в получении необходимых документов.

Ещё один инструмент поддержки — это проект РЭЦ Made in Russia, который был запущен в 2014 году. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, его создали для информационной поддержки отечественных производителей, повышения узнаваемости и продвижения российской продукции как внутри страны, так и за её пределами.

«Мы предлагаем предпринимателям разные формы поддержки и призываем участвовать в проекте Made in Russia. Компании Хабаровского края могут маркировать свою продукцию и использовать логотип. Это бесплатное продвижение бренда, бесплатная реклама на иностранных рынках», — рассказал руководитель хабаровского подразделения «Российского экспортного центра» Владимир Крет.

Для поддержки предприятий-экспортёров в краевом комитете потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности создали специальный отдел. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в комитете намерены каждый год выводить на иностранные рынки по два предприятия.