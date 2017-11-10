Made in Russia: на товарах из Хабаровского края появится новая маркировка
Она поможет производителям поставлять свою продукцию на азиатский рынок.
Она поможет производителям поставлять свою продукцию на азиатский рынок.
Проект Made in Russia поддержит производителей из Хабаровского края. Для выхода на рынки азиатских стран предприятиям предложат использовать логотип проекта на своей продукции.
Главная задача проекта — упростить предпринимателям процедуру выхода на внешние рынки. Для бизнесменов в хабаровском подразделении Российского экспортного центра готовы предоставить более 100 услуг, например, обеспечить консультациями юристов и других экспертов, предоставить анализ востребованности продукции за рубежом, помочь в получении необходимых документов.
Ещё один инструмент поддержки — это проект РЭЦ Made in Russia, который был запущен в 2014 году. Как сообщает
«Мы предлагаем предпринимателям разные формы поддержки и призываем участвовать в проекте Made in Russia. Компании Хабаровского края могут маркировать свою продукцию и использовать логотип. Это бесплатное продвижение бренда, бесплатная реклама на иностранных рынках», — рассказал руководитель хабаровского подразделения «Российского экспортного центра» Владимир Крет.
Для поддержки
«В ближайшее время комитет планирует начать реализацию проекта Made in Russia. Первым