ГИБДД прогнозирует увеличение количества ДТП в Приморье из-за плохой погоды

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 10 ноября, PrimaMedia.

Неблагоприятные погодные условия в ближайшие дни могут значительно осложнить дорожную ситуацию в Приморье. По статистике, во время резкой смены погоды количество аварий на дорогах увеличивается, поэтому автомобилистам нужно быть предельно внимательными, сообщили ИА PrimaMediа в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Владивостоку.

Чтобы избежать ДТП, водители должны сменить летнюю резину на зимнюю, поскольку сцепление с дорогой из-за снега и льда снижается. Автолюбителям не стоит забывать о необходимости соблюдения скоростного режима и бокового интервала между транспортными средствами в период гололедицы. Необходимо также учитывать сложный ландшафт Владивостока и по возможности избегать движения по крутым спускам и подъемам: в период непогоды они представляют опасность.

Кроме этого, Госавтоинспекция настоятельно рекомендует жителям Приморья проверить техническое состояние своего автомобиля: следить за наличием стеклоомывающей жидкости, исправностью тормозной системы и системы обдува стекол.