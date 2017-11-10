ГИБДД прогнозирует увеличение количества ДТП в Приморье из-за плохой погоды
Автомобилистов просят быть предельно внимательными.
Автомобилистов просят быть предельно внимательными.
Владивосток, 10 ноября, PrimaMedia.
Неблагоприятные погодные условия в ближайшие дни могут значительно осложнить дорожную ситуацию в Приморье. По статистике, во время резкой смены погоды количество аварий на дорогах увеличивается, поэтому автомобилистам нужно быть предельно внимательными, сообщили ИА PrimaMediа в
Чтобы избежать ДТП, водители должны сменить летнюю резину на зимнюю, поскольку сцепление с дорогой
Кроме этого, Госавтоинспекция настоятельно рекомендует жителям Приморья проверить техническое состояние своего автомобиля: следить за наличием стеклоомывающей жидкости, исправностью тормозной системы и системы обдува стекол.
Пешеходам не следует забывать о собственной безопасности, переходить проезжую часть дороги только в установленных для перехода местах.