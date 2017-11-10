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04:52 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Иркутске открыли филиал Городского шахматного клуба

Более 100 школьников обучаются в шахматном клубе.

В Правобережном округе Иркутска открылся филиал Городского шахматного клуба. Как рассказали в пресс-службе городской мэрии, он стал четвертым в городе.

Ежемесячно филиалы шахматного клуба Иркутска посещают не менее 400 человек. Сейчас в клубе игре в шахматы обучаются 114 школьников. В рамках праздничного открытия были проведены мастер-классы по игре в шахматы и шашки. Филиал посетил мэр Иркутска Дмитрий Бердников, он посмотрел классы, пообщался с детьми.

«В Иркутске игра в шахматы имеет свою историю, традиции. И я искренне рад, что Городской шахматный клуб активно развивается. Иркутские шахматисты успешно выступают на различных состязаниях. Желаю вам дальнейших успехов и новых побед!», — сказал Дмитрий Бердников.

Филиалы шахматного клуба есть в Октябрьском, Правобережном и Свердловском округах. Также Дмитрий Бердников поручил открыть филиал и в Ленинском округе.

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