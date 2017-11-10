В Иркутске открыли филиал Городского шахматного клуба
Более 100 школьников обучаются в шахматном клубе.
Более 100 школьников обучаются в шахматном клубе.
В Правобережном округе Иркутска открылся филиал Городского шахматного клуба. Как рассказали в
Ежемесячно филиалы шахматного клуба Иркутска посещают не менее 400 человек. Сейчас в клубе игре в шахматы обучаются 114 школьников. В рамках праздничного открытия были проведены
«В Иркутске игра в шахматы имеет свою историю, традиции. И я искренне рад, что Городской шахматный клуб активно развивается. Иркутские шахматисты успешно выступают на различных состязаниях. Желаю вам дальнейших успехов и новых побед!», — сказал Дмитрий Бердников.
Филиалы шахматного клуба есть в Октябрьском, Правобережном и Свердловском округах. Также Дмитрий Бердников поручил открыть филиал и в Ленинском округе.