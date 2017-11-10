Хабаровская «управляйка» заперла ветерана войны в его собственной квартире
Компания демонтировала пандус из подъезда дома, в котором проживает
Компания демонтировала пандус из подъезда дома, в котором проживает
Ветеран войны уже два месяца не может покинуть собственную квартиру по вине управляющей компании. Сотрудники ООО «Побережье Амура» демонтировали «ненужный», по их мнению, пандус в подъезде дома, где живёт 92-летняя хабаровчанка.
«17 сентября ставили новые двери и пандус убрали, потому что
Заточённая в четырёх стенах хабаровчанка начала активную телефонную работу. В ветеранской организации, соцзащите, управляющей компании ничего конкретного не сказали и помочь не смогли. В последней апеллировали на трагическую историю, когда под металлической горкой погиб ребёнок.
По словам инженера производственного отдела управляющей компании Татьяны Алексеенко, новый пандус уже изготавливает сторонняя организация — о сроках установки ничего не известно.