Хабаровская «управляйка» заперла ветерана войны в его собственной квартире

Ветеран войны уже два месяца не может покинуть собственную квартиру по вине управляющей компании. Сотрудники ООО «Побережье Амура» демонтировали «ненужный», по их мнению, пандус в подъезде дома, где живёт 92-летняя хабаровчанка.

Инвалид-колясочник уже не раз пропустила визиты к врачам, не говоря уже о рядовых прогулках. Лидия Насонова во время Великой Отечественной трудилась в дальневосточной столице на картографической фабрике. По чертежам 16-летней девушки воевал не один полк. Шесть лет назад женщина оказалась в инвалидной коляске. Но тогда её пробивных способностей хватило, чтобы настоять на необходимости оборудовать подъезд пандусом. Им она могла активно пользоваться до сентября этого года.

«17 сентября ставили новые двери и пандус убрали, потому что кто-то сказал, что он не нужен. Но я-то ещё жива, хоть и годов много», — сообщила корреспонденту «Вести-Хабаровск» Лидия Насонова.

Заточённая в четырёх стенах хабаровчанка начала активную телефонную работу. В ветеранской организации, соцзащите, управляющей компании ничего конкретного не сказали и помочь не смогли. В последней апеллировали на трагическую историю, когда под металлической горкой погиб ребёнок.