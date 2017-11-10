Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко
Нефролог или трихолог: разбираетесь ли вы во врачах
Песков дал совет Маре Багдасарян, собравшейся жаловаться Путину
Адвокат Багдасарян объяснил, зачем подопечная снова села за руль
Отец погибшего ребенка покинул суд из-за речи защиты обвиняемой
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
Жители Тбилиси атаковали машину с российскими туристами
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Оксана Фандера предстала в облегающей майке - СМИ
Известны итоги боя F-35 и советского С-200 в Сирии
Жену Овечкина раскритиковали в Сети из-за Бузовой
Алиса Аршавина винит себя в изменах мужа
В ЛНР заявили о готовности к возвращению в состав Украины – СМИ
Известны итоги боя F-35 и советского С-200 в Сирии
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
12Теракт в Нью-Йорке
04:53 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровская «управляйка» заперла ветерана войны в его собственной квартире

Компания демонтировала пандус из подъезда дома, в котором проживает женщина-инвалид.

Ветеран войны уже два месяца не может покинуть собственную квартиру по вине управляющей компании. Сотрудники ООО «Побережье Амура» демонтировали «ненужный», по их мнению, пандус в подъезде дома, где живёт 92-летняя хабаровчанка.

Инвалид-колясочник уже не раз пропустила визиты к врачам, не говоря уже о рядовых прогулках. Лидия Насонова во время Великой Отечественной трудилась в дальневосточной столице на картографической фабрике. По чертежам 16-летней девушки воевал не один полк. Шесть лет назад женщина оказалась в инвалидной коляске. Но тогда её пробивных способностей хватило, чтобы настоять на необходимости оборудовать подъезд пандусом. Им она могла активно пользоваться до сентября этого года.

«17 сентября ставили новые двери и пандус убрали, потому что кто-то сказал, что он не нужен. Но я-то ещё жива, хоть и годов много», — сообщила корреспонденту «Вести-Хабаровск» Лидия Насонова.

Заточённая в четырёх стенах хабаровчанка начала активную телефонную работу. В ветеранской организации, соцзащите, управляющей компании ничего конкретного не сказали и помочь не смогли. В последней апеллировали на трагическую историю, когда под металлической горкой погиб ребёнок.

По словам инженера производственного отдела управляющей компании Татьяны Алексеенко, новый пандус уже изготавливает сторонняя организация — о сроках установки ничего не известно.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Приморье едва не сгорел вагон с арестантами
День Революции: шоу человека-змеи и кучер для начальника тюрьмы
Пострадавшая при обрушении дома в Ижевске скончалась в больнице
Путин прокомментировал допинговые обвинения в адрес России
СМИ: США планируют разместить в Донбассе 20 тысяч миротворцев
Привычка жить бедно. Почему в России такие маленькие пенсии?
WikiLeaks: ЦРУ маскировало свои вирусы под «Касперского»
В Госдепе рассказали, о чем будут говорить Путин и Трамп
Сборная России по хоккею с поражения стартовала на Кубке Карьяла
Спорт
Капризов забивал, Зубарев дрался: как Россия уступила Финляндии Команда Знарка отыгралась с 0:2, но не смогла дожать соперника
Авто
В Казани следователь на внедорожнике протащил инспектора ДПС (видео) По неофициальной информации, пострадавший тот же самый сотрудник полиции, который ранее вызвал недовольство у депутата
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда Немецкая киноактриса ушла на 80-м году жизни
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
Как девушкам избавиться от бакне (фото) Это статья для тех, кто уже купил платье с вырезом на спине и не ожидает подвоха. А зря.
Дети
Беременная Елена Исинбаева восхитила поклонников (фото) Спортсменка поделилась с поклонниками новым снимком.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь