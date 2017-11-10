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05:14 (мск), источник: Известия

Роспотребнадзор предупредил о желтой лихорадке в Латинской Америке

Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке желтой лихорадки в странах Южной Америки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в пятницу.

«Департамент здравоохранения штата Сан-Паулу (Бразилия) официально заявил о регистрации в октябре 2017 года 50 новых случаев желтой лихорадки среди населения, 22 из которых подтверждены лабораторно», — заявили в ведомстве. По данным Роспотребнадзора, в регионе на карантин закрываются учебные заведения, ограничен доступ в парковые зоны, проводится масштабная кампания вакцинации населения штата.

Помимо Бразилии, подозрения на желтую лихорадку зафиксированы в Колумбии, Суринаме, Боливии, Эквадоре, Перу и Французской Гвиане.

Ведомство призывает путешествующих по Латинской Америке россиян использовать репелленты, одевать москитные сетки на окна и пологи на кровати, надевать закрытую одежду.

Как сообщал портал iz.ru, ранее в ведомстве назвали регионы с высокой заболеваемостью сифилисом.

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