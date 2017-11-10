Роспотребнадзор предупредил о желтой лихорадке в Латинской Америке
Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке желтой лихорадки в странах Южной Америки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в пятницу.
Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке желтой лихорадки в странах Южной Америки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в пятницу.
«Департамент здравоохранения штата
Ведомство призывает путешествующих по Латинской Америке россиян использовать репелленты, одевать москитные сетки на окна и пологи на кровати, надевать закрытую одежду.
Как сообщал портал iz.ru, ранее в ведомстве назвали регионы с высокой заболеваемостью сифилисом.