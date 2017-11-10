Роспотребнадзор предупредил о желтой лихорадке в Латинской Америке

«Департамент здравоохранения штата Сан-Паулу (Бразилия) официально заявил о регистрации в октябре 2017 года 50 новых случаев желтой лихорадки среди населения, 22 из которых подтверждены лабораторно», — заявили в ведомстве. По данным Роспотребнадзора, в регионе на карантин закрываются учебные заведения, ограничен доступ в парковые зоны, проводится масштабная кампания вакцинации населения штата.