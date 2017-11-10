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05:18 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Проект комсомольчан «Планета Тайга» победил в конкурсе «Вдали от столиц»

Большинство пользователей проголосовало за руководителя проекта Виктора Решетникова.

Комсомольские путешественники одержали победу во всероссийском конкурсе «Вдали от столиц», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Компания Google объявила результаты интернет голосования.

Победителем в номинации «Туризм» стал Виктор Решетников — руководитель проекта и турфирмы «Планета Тайга». Напомним, что команда энтузиастов снимает фильмы о самых труднодоступных уголках Хабаровского края, чтобы показать зрителям красоту региона. Первый сезон проекта показал всероссийский телеканал Русский экстрим, и фильмы комсомольчан увидела вся страна. На сегодняшний день команда выпустила уже два сезона и завершила съёмки третьего, в котором расскажет о заповедниках региона. Также «Планета Тайга» получила статус туроператора, который недавно провел по Анюю своих первых иностранных гостей. Кроме этого путешественники проводят экологические фестивали, а в следующем году откроют «Школу Планеты Тайга», чтобы передать свои знания молодёжи, которая продолжит дело популяризации уникальной природы Хабаровского края.

Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», организаторы конкурса «Вдали от столиц», которыми выступили Google и Агентство стратегических инициатив, задались целью составить всероссийскую карту добрых дел, объединив россиян, которые своим примером доказывают, что жизнь кипит не только в Москве. Около 2 тыс участников со всей страны прошли два отборочных тура, по итогам которых остались только 42 проекта. Решение принимало звёздное жюри: лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко, режиссёр Егор Кончаловский и другие российские деятели. Победителей выбрали пользователи в рамках онлайн-голосования.

Награждение победителей состоялось в Москве на торжественной церемонии с участием организаторов, экспертов и членов жюри «Вдали от столиц». Авторы лучших проектов получили сертификат на индивидуальную сессию с ведущими бизнес-экспертами от Google, чтобы найти еще больше возможностей для развития своего дела и достичь еще больших успехов. Кроме того, Google вместе с телекомпанией НТВ, информационным партнером проекта, снимут небольшие фильмы о каждом из семи проектов-победителей, чтобы о них узнала вся Россия.

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