Гололед и метель ожидаются в регионах Казахстана в пятницу
В большинстве регионов республики ожидаются усиление ветра, туман, гололед, метель.
В большинстве регионов республики ожидаются усиление ветра, туман, гололед, метель.
АСТАНА, 10 ноя — Sputnik. С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана пройдут осадки, лишь на западе ожидается погода без осадков, сообщила
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В Алматинской, Жамбылской,
В Кызылординской, Мангистауской, Актюбинской, Костанайской областях местами туман.