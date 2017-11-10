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07:19 (мск), источник: Sputniknews.kz

Гололед и метель ожидаются в регионах Казахстана в пятницу

В большинстве регионов республики ожидаются усиление ветра, туман, гололед, метель.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 93% 762 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 10 ноя — Sputnik. С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана пройдут осадки, лишь на западе ожидается погода без осадков, сообщила пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, ветер — 15−20, в Восточно-Казахстанской области — порывы — 30 м/с.

В Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, ветер — 15−20 м/с.

В Кызылординской, Мангистауской, Актюбинской, Костанайской областях местами туман.

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