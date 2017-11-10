Определены победители фотоконкурса «Только улыбайся»
Награждение авторов лучших фото состоится 11 ноября в ресторане «Патч».
Награждение авторов лучших фото состоится 11 ноября в ресторане «Патч».
Хабаровск, 10 ноября, AmurMedia.
Определены три победителя фотоконкурса «Только улыбайся» от группы компаний «Тари» и ИА AmurMedia. Отметим, что
По результатам голосования пользователей социальной сети Instagram, победителями стали:
1 место — Лариса Бебенина (389 отметок нравится).
2 место — Юлия Шарнина (341 отметка нравится).
3 место — Надежда Карпова (277 отметок нравится).
От всей души поздравляем тройку финалистов и ждем в ресторане «Патч» для вручения заслуженных призов.