Определены победители фотоконкурса «Только улыбайся»

Определены три победителя фотоконкурса «Только улыбайся» от группы компаний «Тари» и ИА AmurMedia. Отметим, что фотография-лидер за две недели конкурса собрала без малого 400 отметок «нравится». Награждение победителей состоится завтра, 11 ноября, в 16.00 в ресторане «Патч» по адресу Ким Ю Чена, 44 М, сообщает ИА AmurMedia.