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05:37 (мск), источник: AmurMedia.ru

Определены победители фотоконкурса «Только улыбайся»

Награждение авторов лучших фото состоится 11 ноября в ресторане «Патч».

Хабаровск, 10 ноября, AmurMedia.

Определены три победителя фотоконкурса «Только улыбайся» от группы компаний «Тари» и ИА AmurMedia. Отметим, что фотография-лидер за две недели конкурса собрала без малого 400 отметок «нравится». Награждение победителей состоится завтра, 11 ноября, в 16.00 в ресторане «Патч» по адресу Ким Ю Чена, 44 М, сообщает ИА AmurMedia.

По результатам голосования пользователей социальной сети Instagram, победителями стали:

1 место — Лариса Бебенина (389 отметок нравится).

2 место — Юлия Шарнина (341 отметка нравится).

3 место — Надежда Карпова (277 отметок нравится).

От всей души поздравляем тройку финалистов и ждем в ресторане «Патч» для вручения заслуженных призов.

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