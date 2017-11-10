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05:52 (мск), источник: Губерния онлайн

Минприроды: Медведи в Хабаровском крае жирные и прекрасно себя чувствуют

По словам представителя ведомства, в тайге южных и центральных районов хватает корма, и косолапым нет смысла выходить к людям.

Источник: Reuters

В этом году жителям Хабаровского края не стоит опасаться нашествия медведей. Хищники вполне могут прокормиться тем, что добывают в тайге: там достаточно шишек, орехов и ягод. Об этом в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказал заместитель начальника отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства минприроды края Олег Егорушкин.

«Проблема была [с выходом медведей к поселениям] в Николаевском и Ульчском районах, чуть-чуть Комсомольский район прихватывали. Это та часть популяции, которая откармливалась на рыбе. Кеты не было, поэтому медведи, которые из года в год на ней кормились, выходили. Сейчас [проблемы с кормом] нет. В центральных и южных районах края в этом году исключительный урожай кормов: тайга полна орехов, шишек. Медведи жирные, закормленные, прекрасно себя чувствуют», — сказал Олег Егорушкин.

По его словам, сейчас медведи готовятся впасть в спячку — присматривают берлоги и нагуливают жир.

«Самки с медвежатами раньше ложатся — со второй половины ноября могут, даже под первый снег могут ложиться те, которые набрали достаточно жира. Самцы [впадут в спячку] позже, до середины декабря могут еще шарахаться», — добавил специалист.

Напомним, в этом году медведей замечали в Де-Кастри, Новом Ургале и Николаевске-на-Амуре.

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