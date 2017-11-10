Минприроды: Медведи в Хабаровском крае жирные и прекрасно себя чувствуют
По словам представителя ведомства, в тайге южных и центральных районов хватает корма, и косолапым нет смысла выходить к людям.
По словам представителя ведомства, в тайге южных и центральных районов хватает корма, и косолапым нет смысла выходить к людям.
В этом году жителям Хабаровского края не стоит опасаться нашествия медведей. Хищники вполне могут прокормиться тем, что добывают в тайге: там достаточно шишек, орехов и ягод. Об этом в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказал заместитель начальника отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства минприроды края Олег Егорушкин.
«Проблема была [с выходом медведей к поселениям] в Николаевском и Ульчском районах,
По его словам, сейчас медведи готовятся впасть в спячку — присматривают берлоги и нагуливают жир.
«Самки с медвежатами раньше ложатся — со второй половины ноября могут, даже под первый снег могут ложиться те, которые набрали достаточно жира. Самцы [впадут в спячку] позже, до середины декабря могут еще шарахаться», — добавил специалист.
Напомним, в этом году медведей замечали в