Снежный циклон возьмется за Хабаровск уже в ближайшие выходные
В краевой столице непогода отметится осадками и сильным ветром.
В краевой столице непогода отметится осадками и сильным ветром.
Хабаровск, 10 ноября, AmurMedia.
Надвигающийся на Хабаровский край циклон в его столице отметится снегом и значительным усилением ветра. В воскресенье в течение всего дня сохранится погода без осадков, сообщила корр. ИА AmurMedia ведущий специалист отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Людмила Игнатенко.
— Приближающийся циклон Хабаровск заденет, но вместе с тем серьезных осадков мы не ждем. Небольшой снег ожидается в ночь с пятницы на субботу, и днем этого же дня должен уже прекратиться. Правда, ветер северного направления усилится завтра до 12−17 м/c. Температура ночью составит −4…−6 °C, днем порядка 0…-2 °C, — рассказала Людмила Игнатенко.
В воскресенье, по словам специалиста, будет сохранятся погода без осадков. Ветер станет тише — около 5−10 м/с — и изменит свое направление на
Напомним, экстренное предупреждение объявлено в Хабаровском крае в связи с надвигающимся циклоном. По информации Дальневосточного управления Росгидромета, в связи с выходом циклона