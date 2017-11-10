Снежный циклон возьмется за Хабаровск уже в ближайшие выходные

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 10 ноября, AmurMedia.

Надвигающийся на Хабаровский край циклон в его столице отметится снегом и значительным усилением ветра. В воскресенье в течение всего дня сохранится погода без осадков, сообщила корр. ИА AmurMedia ведущий специалист отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Людмила Игнатенко.

— Приближающийся циклон Хабаровск заденет, но вместе с тем серьезных осадков мы не ждем. Небольшой снег ожидается в ночь с пятницы на субботу, и днем этого же дня должен уже прекратиться. Правда, ветер северного направления усилится завтра до 12−17 м/c. Температура ночью составит −4…−6 °C, днем порядка 0…-2 °C, — рассказала Людмила Игнатенко.

В воскресенье, по словам специалиста, будет сохранятся погода без осадков. Ветер станет тише — около 5−10 м/с — и изменит свое направление на северо-западное. Температура в ночь на воскресенье будет уже прохладнее: 9−11 градусов мороза. Днем столбик термометра установится в пределах −1…−3 °C.