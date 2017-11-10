В Башкирии изменят систему медицинской реабилитации

Башкирия, в числе восьми регионов из пилотного проекта, выйдет на новый уровень оказания услуг по медицинской реабилитации.

— Есть три профиля, по которым работает новая система — кардиология, неврология и травматология. Новую систему невозможно построить там, где нет высоких технологий, первичной медико-санитарной и медицинской помощи. Это можно рассматривать как критерии качества всей системы здравоохранения в регионе, — рассказала главный реабилитолог Минздрава России Галина Иванова.