В Башкирии изменят систему медицинской реабилитации
Республика участвует в пилотном проекте.
Республика участвует в пилотном проекте.
Башкирия, в числе восьми регионов из пилотного проекта, выйдет на новый уровень оказания услуг по медицинской реабилитации.
— Есть три профиля, по которым работает новая система — кардиология, неврология и травматология. Новую систему невозможно построить там, где нет высоких технологий, первичной
По словам Ивановой, новый проект не только спасет пациентов, но и улучшит качество жизни.