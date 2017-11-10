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06:14 (мск), источник: AmurMedia.ru

Семей с тремя и более детьми в Хабаровском крае становится больше

В этом году многодетными стали уже 1903 семьи.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 10 ноября, AmurMedia.

В Хабаровском крае зарегистрирован рост количества семей с тремя и более детьми. Так, согласно статистике органов ЗАГС региона, за 10 месяцев 2017 года статус многодетных с рождением третьего ребенка получили 1903 семьи, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе правительства Хабаровского края.

«С начала года в регионе на свет появилось свыше 13 500 детей. В 569 семьях родилось по четвертому малышу, в 191 семье появился пятый ребенок, 68 семей пополнились шестыми детьми. И как подтверждает статистика для наших семейных пар это далеко не предел. В этом году сразу в трех семьях из Хабаровска, а также Амурского и им. Лазо районов родилось по десятому ребенку. В двух семьях из Солнечного и Амурского районов появился 11 малыш, а семья из Ульчского района отметила день рождения уже 12 ребенка», — сообщила председатель комитета по делам записи актов гражданского состояния и архивов правительства края Ольга Завьялова.

Напомним, 2018−2027 годы объявлены Президентом РФ Десятилетием детства. Поддержка материнства и детства, обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи являются одними из приоритетных направлений деятельности Правительства Хабаровского края. Так, при рождении третьего и последующих детей семьям выплачивается краевой материнский капитал 200 тыс. рублей, единовременное пособие 5 тыс. рублей, ежемесячная денежная выплата на детей до трех лет в размере прожиточного минимума ребенка. Также они могут рассчитывать на компенсацию расходов по оплате коммунальных платежей, бесплатные лекарства для детей до 6 лет, льготные путевки в санатории.

Как отметили в управлении по вопросам семейной политики и социального развития губернатора и правительства края, только за пять лет, благодаря принятым мерам поддержки, число многодетных в регионе увеличилось почти на 7 500 семей. Всего проживает около 15 500 многодетных семей, в которых воспитывается более 49 700 детей.

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