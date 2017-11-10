Дождь во Владивостоке может превратиться в снег — Кубай

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 10 ноября, PrimaMedia.

Вероятность того, что дождь во Владивостоке к вечеру сменится снегом, есть, но она не очень велика. Об этом в интервью Примпогоде рассказал глава Примгидромета Борис Кубай. По его словам первого настоящего снегопада столице Приморья стоит ждать на следующей неделе, сообщает ИА PrimaMediа.

«К моменту подхода циклона к Преображению температура воздуха на высоте облако-осадкообразования понизится от +2°С до −4…−6°С. С этого момента дождь может перейти в снег. Но с удалением циклона от Приморского края интенсивность осадков во Владивостоке будет уменьшаться, и ко второй половине ночи они могут и вовсе прекратиться. Это означает, что если снег и пойдет, то выпадет его немного и город может отделаться легким испугом», — отметил главный синоптик края.

Первый же настоящий снегопад пройдет во Владивостоке на следующей неделе.

«Осадки могут начаться в ночь на понедельник, 13 ноября. Причем осадки в виде дождя пройдут только в районах, близких к побережью. Но и здесь дальнейший переход дождя в снег (от небольшого до умеренного) может произойти быстрее сегодняшнего. Иными словами, если, например, сегодня дождь во Владивостоке будет более продолжительным, чем снег, то в начале следующей недели может наблюдаться обратная картина», — заметил синоптик.