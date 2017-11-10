Красноярским школьникам расскажут о безопасной дороге домой

Для учащихся десяти школ Красноярского края проведут интерактивные уроки «Безопасный путь домой». Новую профилактическую акцию запустила Красноярская железная дорога.

Уроки пройдут в общеобразовательных учреждениях, которые расположены вблизи Красноярской магистрали. Таким образом КрасЖД присоединится к общероссийскому проекту «Дорога к школе». Участие в акции одними из первых примут ученики красноярской гимназии № 9 (ул. Мечникова, 13).

«Безопасный путь домой» — необычный урок для младших школьников в форме познавательного игрового представления о правилах безопасного поведения на железной дороге. Он придуман и разработан специалистами Красноярской магистрали.

Усвоить правила в процессе увлекательной обучающей игры детям помогут необычные модераторы: инопланетянка — фантастическая гостья, случайно оказавшаяся на железной дороге, и Железный Макс — супергерой комиксов, разработанных ОАО «РЖД». Он придёт на помощь инопланетянке и вместе со школьниками научит её, как вести себя на железной дороге, чтобы не попасть в беду. По мнению железнодорожников и педагогов, игровая форма урока — самый эффективный способ усвоения правил безопасного поведения на магистрали.

«Детский травматизм на железных дорогах России — серьёзная социальная проблема. Решить её можно только совместными усилиями — железнодорожников, родителей и учителей. Мы должны сообща научить детей безопасному поведению на железной дороге», — рассказал начальник службы охраны труда и промышленной безопасности Владимир Переверзев.

Каждый школьник, который станет участником такой обучающей игры, поймёт, почёму железная дорога — зона повышенной опасности. Детям расскажут, где и как надо переходить через пути, почему вагоны могут поехать внезапно, поезд невозможно остановить мгновенно, а провода над железной дорогой опасны даже на расстоянии.

Планируется, что до конца этого года на обучающих уроках «Безопасный путь домой» побывают около 1 000 учащихся младших классов общеобразовательных школ Красноярского края.