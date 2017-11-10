Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Нефролог или трихолог: разбираетесь ли вы во врачах
Прокуратура выбрала наказание для сбившей "пьяного мальчика"
После тяжелой болезни умер 52-летний актер Тарас Денисенко
Светлана Ходченкова затмила всех на вечере в Москве (фото)
Этапы в Сибирь: как заботились о преступниках последние 200 летЭтапы — неотъемлемая часть истории и культуры. Каждый правитель нашего государства стремился внести свой вклад в эту важнейшую сферу жизни России
Прибалты "лягут на рельсы": тоннелю в ЕС в обход РФ не быть - СМИ
Трамп поставил жену в неловкое положение (видео)
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
СМИ: Киев «отдал» ДНР склад боеприпасов, сообщив о пожаре
22-летний боец “Правого сектора” погиб на Донбассе
Кончаловский считает, что мужчины «должны приставать к женщинам»
Светлана Ходченкова затмила всех на вечере в Москве (фото)
В ЛНР заявили о готовности к возвращению в состав Украины – СМИ
Известны итоги боя F-35 и советского С-200 в Сирии
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
13Густой смог окутал Дели
06:22 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярским школьникам расскажут о безопасной дороге домой

Интерактивные уроки пройдут в общеобразовательных учреждениях, расположенных рядом с железной дорогой.

Для учащихся десяти школ Красноярского края проведут интерактивные уроки «Безопасный путь домой». Новую профилактическую акцию запустила Красноярская железная дорога.

Уроки пройдут в общеобразовательных учреждениях, которые расположены вблизи Красноярской магистрали. Таким образом КрасЖД присоединится к общероссийскому проекту «Дорога к школе». Участие в акции одними из первых примут ученики красноярской гимназии № 9 (ул. Мечникова, 13).

«Безопасный путь домой» — необычный урок для младших школьников в форме познавательного игрового представления о правилах безопасного поведения на железной дороге. Он придуман и разработан специалистами Красноярской магистрали.

Усвоить правила в процессе увлекательной обучающей игры детям помогут необычные модераторы: инопланетянка — фантастическая гостья, случайно оказавшаяся на железной дороге, и Железный Макс — супергерой комиксов, разработанных ОАО «РЖД». Он придёт на помощь инопланетянке и вместе со школьниками научит её, как вести себя на железной дороге, чтобы не попасть в беду. По мнению железнодорожников и педагогов, игровая форма урока — самый эффективный способ усвоения правил безопасного поведения на магистрали.

«Детский травматизм на железных дорогах России — серьёзная социальная проблема. Решить её можно только совместными усилиями — железнодорожников, родителей и учителей. Мы должны сообща научить детей безопасному поведению на железной дороге», — рассказал начальник службы охраны труда и промышленной безопасности Владимир Переверзев.

Каждый школьник, который станет участником такой обучающей игры, поймёт, почёму железная дорога — зона повышенной опасности. Детям расскажут, где и как надо переходить через пути, почему вагоны могут поехать внезапно, поезд невозможно остановить мгновенно, а провода над железной дорогой опасны даже на расстоянии.

Планируется, что до конца этого года на обучающих уроках «Безопасный путь домой» побывают около 1 000 учащихся младших классов общеобразовательных школ Красноярского края.

Добавим, в 2016 году на объектах железнодорожного транспорта России травмировано более 160 детей, из них 91 ребенок — погиб. На Красноярской железной дороге за последние три года пострадало 14 детей, из них 8 — погибли. С начала 2017 года на путях магистрали уже травмировано 2 ребёнка, 1 из которых погиб.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «Ручное фортепиано» и фильм о фильме: пятница в Красноярске
Мэр уволил Игоря Титенкова
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Путин прибыл на саммит АТЭС во Вьетнам
СМИ: США планируют разместить в Донбассе 20 тысяч миротворцев
Привычка жить бедно. Почему в России такие маленькие пенсии?
Названо точное время выхода Великобритании из Евросоюза
WikiLeaks: ЦРУ маскировало свои вирусы под «Касперского»
Сборная России по хоккею с поражения стартовала на Кубке Карьяла
Спорт
Капризов забивал, Зубарев дрался: как Россия уступила Финляндии Команда Знарка отыгралась с 0:2, но не смогла дожать соперника
Авто
В Казани следователь на внедорожнике протащил инспектора ДПС (видео) По неофициальной информации, пострадавший тот же самый сотрудник полиции, который ранее вызвал недовольство у депутата
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда Немецкая киноактриса ушла на 80-м году жизни
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
Как девушкам избавиться от бакне (фото) Это статья для тех, кто уже купил платье с вырезом на спине и не ожидает подвоха. А зря.
Дети
Беременная Елена Исинбаева восхитила поклонников (фото) Спортсменка поделилась с поклонниками новым снимком.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь