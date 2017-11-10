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07:23 (мск), источник: ЕАН

Алексей Учитель принял вызов на дуэль от жителя Екатеринбурга

Режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель принял вызов на дуэль от жителя Екатеринбурга после показа фильма в Ельцин Центре.

«Я, Чеурин Геннадий Семенович, руководитель центра по предотвращению социальных чрезвычайных ситуаций… Вы наверняка знаете, что император был автором документа “Дуэльный кодекс”, это способ восстановления чести без пролития крови… Поэтому сейчас, внимательно все просмотрев, я имею честь послать вам вызов на дуэль, я вручаю Вам текст настоящего “Дуэльного кодекса”, два секунданта назначены, и я прошу вас назначить двух секундантов, и мы спокойно, без эмоций, выясним, в чем провокационная роль данного фильма. Дуэль — это восстановление чести нашей с вами и чести покойного государя», — приводит слова зрителя ТАСС.

Режиссер принял вызов и сказал, что о месте и времени они договорятся позже. Выбор оружия остается за секундантами, но Чеурин надеется решить вопрос без кровопролития.

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