Сегодня в Казани ожидается туман
10 ноября в Казани будет облачно с прояснениями, днем без осадков, местами туман. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.
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10 ноября в Казани будет облачно с прояснениями, днем без осадков, местами туман. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.
Ветер южный умеренный.
Максимальная температура воздуха днем от +1 до -1 градуса мороза.