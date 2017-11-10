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08:10 (мск), источник: VN.ru

Погода в Новосибирске на выходные 11—12 ноября: наступление зимы

Похолодание и установление предзимней погоды продолжится в ближайшие дни в Новосибирске и районах области. Уже в ночь с пятницы на субботу температуры выше нормы резко сменятся морозами до минус 18 градусов.

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В пятницу, 10 ноября, погода будет еще относительно теплой с температурным фоном выше нормы на 5−10 градусов, с осадками в виде мокрого снега, гололедными явлениями и порывистом ветром до 19 метров в секунду. Но уже в ночь на 11 ноября к нам придет холодный атмосферный фронт, рассказал VN.ru пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Арктические воздушные массы вызовут понижение температуры. В субботу днем температура воздуха будет колебаться в значениях от минус 6 до минус 11 градусов, ночью ожидается существенное понижение до минус 15−20 градусов. В воскресенье днем столбик термометра покажет минус 7−12 градусов, ночью — также минус 15−20 градусов.

По данным «Западно-Сибирского УГМС», 11 ноября порывы северного ветра могут достигать 18 метров в секунду, будет наблюдаться снег от небольшого до умеренного, метели. 12 ноября направление ветра сменится на юго-восточное, с порывами до 13 метров в секунду, местами сохранится снег.

В понедельник днем температура ожидается около минус 8 градусов, а ночью возможно понижение до минус 15−20 градусов, также возможны порывистый ветер и осадки.

Похожие температурные прогнозы дают и другие погодные сервисы. Однако насчет осадков их мнения расходятся. И если «Яндекс. Погода» согласна с новосибирским Гидрометцентром о вероятности выпадения снега, то Росгидрометцентр и Weather.com предвещают переменную облачность без осадков.

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