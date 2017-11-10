Казахи учатся в Омске за счет России
Стало известно, сколько студентов из Казахстана учатся в омских вузах.
Стало известно, сколько студентов из Казахстана учатся в омских вузах.
В Челябинске на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана накануне говорили о развитии человеческого капитала. Из 25 высших учебных заведений Омска 19 обучают студентов из Казахстана. Всего в омских вузах получают образование 13 тыс. казахстанских студентов. Треть из них учатся за счет средств бюджета Российской Федерации.
«Большая часть выпускников возвращается на родину в Казахстан. И мы считаем, что это приносит огромную пользу развитию наших межгосударственных отношений. Происходит взаимопроникновение культур. Каждый год мы приобретаем тысячи новых друзей нашей страны — людей, которые знают и любят Россию», — заявил временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков.
Между вузами Омской области и Казахстана заключено более 20 соглашений о сотрудничестве в сферах совершенствования системы образования, переподготовки и повышения квалификации специалистов, научной, педагогической и производственной деятельности. С 2011 года в Омском государственном университете им. Ф. М. Достоевского работает Центр казахского языка и культуры. Особой популярностью среди студентов из Казахстана пользуется специальность учителя русского языка и литературы в педуниверситете.