Казахи учатся в Омске за счет России

В Челябинске на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана накануне говорили о развитии человеческого капитала. Из 25 высших учебных заведений Омска 19 обучают студентов из Казахстана. Всего в омских вузах получают образование 13 тыс. казахстанских студентов. Треть из них учатся за счет средств бюджета Российской Федерации.

«Большая часть выпускников возвращается на родину в Казахстан. И мы считаем, что это приносит огромную пользу развитию наших межгосударственных отношений. Происходит взаимопроникновение культур. Каждый год мы приобретаем тысячи новых друзей нашей страны — людей, которые знают и любят Россию», — заявил временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков.