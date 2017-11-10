На Средний Урал обрушится очередной звездный дождь

Источник: AP 2017

Жители Урала в середине следующей недели увидят очередное уникальное астрономическое явление. 16 и 17 ноября можно будет наблюдать метеорный поток Леониды, сообщает в пятницу, 10 ноября, корреспондент «АиФ-Урал» со ссылкой на инженера учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева.

По словам уральского ученого, метеоры начнут свой полет из северной части созвездия Льва. Источник этих частиц является комета 55Р/Темпеля — Туттля. Следующая такая активность произойдет через 14 лет.

«Возвращение кометы в окрестности Земли ожидается в мае 2031 года, поэтому пока метеорный поток одиночному наблюдателю может продемонстрировать лишь несколько метеоров в час, если находиться в местности удаленной от городских огней», — отмечает астроном.