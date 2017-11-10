На выходных в Красноярск придет резкое похолодание
Столбики термометров опустятся до -15°C.
Столбики термометров опустятся до -15°C.
На предстоящих выходных в Красноярске резко похолодает до -15°C. По данным портала Gismeteo.ru, в пятницу, 10 ноября, синоптики прогнозируют до +1…+4°C. Во второй половине дня возможен небольшой снег. Ветер западный с порывами до 5 м/с.
«10 ноября в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются порывы
В субботу, 11 ноября, столбики термометров резко опустятся до -13°C. Весь день в Красноярске будет идти снег. Ветер
В воскресенье, 12 ноября, возможно похолодание до -15°C. На загородных трассах образуется гололед. Отмечается, что такая морозная погода продержится в городе до понедельника.