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07:24 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На выходных в Красноярск придет резкое похолодание

Столбики термометров опустятся до -15°C.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 93% 762 мм рт. ст. 0 м/с

На предстоящих выходных в Красноярске резко похолодает до -15°C. По данным портала Gismeteo.ru, в пятницу, 10 ноября, синоптики прогнозируют до +1…+4°C. Во второй половине дня возможен небольшой снег. Ветер западный с порывами до 5 м/с.

«10 ноября в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются порывы северо-западного ветра 15−18 м/с, в горах южных районов местами сильные осадки, на дорогах центральных и южных районов сохранится гололедица», — говорится на сайте Среднесибирского УГМС.

В субботу, 11 ноября, столбики термометров резко опустятся до -13°C. Весь день в Красноярске будет идти снег. Ветер северо-западный с порывами до 7 м/с.

В воскресенье, 12 ноября, возможно похолодание до -15°C. На загородных трассах образуется гололед. Отмечается, что такая морозная погода продержится в городе до понедельника.

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