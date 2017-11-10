Из Иркутской области выдворили 26 нелегальных мигрантов из Узбекистана

Как правило, выдворяемые лица въезжают в Россию по рабочей визе и устраиваются разнорабочими в строительной и лесной отрасли. Однако вовремя её не продлевают, что выясняется при проверке сотрудниками полиции соблюдения миграционного законодательства иностранными гражданами в РФ.