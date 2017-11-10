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07:21 (мск), источник: Baikal-info.ru

Из Иркутской области выдворили 26 нелегальных мигрантов из Узбекистана

С начала ноября 2017 года из Иркутской области выдворены 26 жителей Узбекистана, которые нарушили правила миграционного учёта и режима пребывания в России. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба УФССП России по региону.

Как правило, выдворяемые лица въезжают в Россию по рабочей визе и устраиваются разнорабочими в строительной и лесной отрасли. Однако вовремя её не продлевают, что выясняется при проверке сотрудниками полиции соблюдения миграционного законодательства иностранными гражданами в РФ.

Всего с начала 2017 года в пунктах пропуска через государственную границу в аэропорту Иркутска, Новосибирска, Москвы, Белгорода, Ростова сотрудникам пограничной службы передан 491 нелегальный мигрант. Сейчас в специальном учреждении находится 94 иностранца, которые тоже скоро отправятся домой.

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