В NASA узнали, откуда возникли подледные озера в Антарктиде
Ученые NASA нашли причину возникновения подледных озер Антарктиды, передает телеканал «360».
Ученые NASA нашли причину возникновения подледных озер Антарктиды, передает телеканал «360».
Во всем виноват геомагнитный источник, который находится под водой. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на Journal of Geophysical Research.
Специалисты обследовали мантию Земли в районе Антарктиды и выяснили, что там находятся мантийные плюмы, большие геотермические потоки. Они вызывают быстрое таяние льда. В настоящий момент плавится более 50 процентов льдов Антарктиды. В результате в год образуется около 65 гигатонн воды.
Ученые отмечают, что поток тепла от геомагнитного источника составляет 150 милливатт на один квадратный метр. Самый большой плюм вырабатывает 200 милливатт на квадратный метр.