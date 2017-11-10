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07:37 (мск), источник: Газета.Ру

В NASA узнали, откуда возникли подледные озера в Антарктиде

Ученые NASA нашли причину возникновения подледных озер Антарктиды, передает телеканал «360».

Источник: Reuters

Во всем виноват геомагнитный источник, который находится под водой. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на Journal of Geophysical Research.

Специалисты обследовали мантию Земли в районе Антарктиды и выяснили, что там находятся мантийные плюмы, большие геотермические потоки. Они вызывают быстрое таяние льда. В настоящий момент плавится более 50 процентов льдов Антарктиды. В результате в год образуется около 65 гигатонн воды.

Ученые отмечают, что поток тепла от геомагнитного источника составляет 150 милливатт на один квадратный метр. Самый большой плюм вырабатывает 200 милливатт на квадратный метр.

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