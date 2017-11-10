В NASA узнали, откуда возникли подледные озера в Антарктиде

Источник: Reuters

Во всем виноват геомагнитный источник, который находится под водой. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на Journal of Geophysical Research.

Специалисты обследовали мантию Земли в районе Антарктиды и выяснили, что там находятся мантийные плюмы, большие геотермические потоки. Они вызывают быстрое таяние льда. В настоящий момент плавится более 50 процентов льдов Антарктиды. В результате в год образуется около 65 гигатонн воды.