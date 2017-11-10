Светящаяся скульптура «Волна Байкала» появятся в центре Москвы

Центральные улицы Москвы украсят инсталляциями Айсберг, «Волна Байкала», «Ледник» и «Пирит». Об этом сообщается на сайте мэра столицы России.

Скульптуры на тему экологии можно будет увидеть на центральных улицах Москвы с 12 ноября в честь Года экологии. Они будут символизировать проблемы глобального потепления и изменения климата, экономии природных ресурсов, а также сохранения природного наследия России.

Для установки инсталляции «Айсберг», «Волна Байкала», «Ледник» и «Пирит» изготовят из стекла и бетона. Для каждой скульптуры сделают интерактивную подсветку. Как только горожане и гости столицы подойдут вплотную к табличке с описанием объекта, она загорится благодаря встроенной светодиодной ленте. Через некоторое время включится подсветка и всей скульптуры.

Скульптура «Волна Байкала» высотой один метр и длиной три метра появится на Цветном бульваре между домами 17 и 28, строение 1.