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07:38 (мск), источник: Восток Медиа

Сильный ветер помешал самолёту из Хабаровска приземлиться в Магадане

Порывы в аэропорту достигают 12 метров в секунду.

Источник: Восток Медиа

Рейс авиакомпании «Аврора» Владивосток-Хабаровск-Магадан сегодня, 10 ноября, не смог приземлиться в Магадане. Совершить посадку помешал сильный ветер. Лайнер был вынужден улететь в Петропавловск-Камчатский.

Экстренное предупреждение о прохождении мощного циклона по территории нескольких районов Колымы спасатели разослали в четверг. Они предупреждали об опасности возникновения чрезвычайных ситуаций. Ветер порывами до 24 метров секунду и метели прогнозировали метеорологи региона.

«В аэропорту ветер порывами до 12 метров в секунду, метель, так что экипаж лайнера принял решение лететь на Камчатку. Теперь его прибытие ожидается только завтра. Также не вылетел на Магадан рейс авиакомпании “Россия” из Москвы. Экипаж из-за погодных условий на Колыме решил перенести вылет на субботу», — сообщил корреспонденту РИА «Новости» заместитель директора аэропорта «Магадан» Сергей Кулясов.

По его словам, под вопросом остаётся также прибытие в Магадан нескольких внутрирегиональных рейсов, решение об их вылете принимают экипажи.

В октябре самолёт, выполнявший рейс Владивосток-Хабаровск-Магадан, также не смог сесть в аэропорту столицы Колымы. Причиной стал сильный ветер. РИА «Восток-Медиа» писало, что лайнер вернулся в дальневосточную столицу.

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