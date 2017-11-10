Сильный ветер помешал самолёту из Хабаровска приземлиться в Магадане
Порывы в аэропорту достигают 12 метров в секунду.
Порывы в аэропорту достигают 12 метров в секунду.
Рейс авиакомпании «Аврора»
Экстренное предупреждение о прохождении мощного циклона по территории нескольких районов Колымы спасатели разослали в четверг. Они предупреждали об опасности возникновения чрезвычайных ситуаций. Ветер порывами до 24 метров секунду и метели прогнозировали метеорологи региона.
«В аэропорту ветер порывами до 12 метров в секунду, метель, так что экипаж лайнера принял решение лететь на Камчатку. Теперь его прибытие ожидается только завтра. Также не вылетел на Магадан рейс авиакомпании “Россия” из Москвы. Экипаж
По его словам, под вопросом остаётся также прибытие в Магадан нескольких внутрирегиональных рейсов, решение об их вылете принимают экипажи.
В октябре самолёт, выполнявший рейс