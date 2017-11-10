Сильный ветер помешал самолёту из Хабаровска приземлиться в Магадане

Источник: Восток Медиа

Рейс авиакомпании «Аврора» Владивосток-Хабаровск-Магадан сегодня, 10 ноября, не смог приземлиться в Магадане. Совершить посадку помешал сильный ветер. Лайнер был вынужден улететь в Петропавловск-Камчатский.

Экстренное предупреждение о прохождении мощного циклона по территории нескольких районов Колымы спасатели разослали в четверг. Они предупреждали об опасности возникновения чрезвычайных ситуаций. Ветер порывами до 24 метров секунду и метели прогнозировали метеорологи региона.

«В аэропорту ветер порывами до 12 метров в секунду, метель, так что экипаж лайнера принял решение лететь на Камчатку. Теперь его прибытие ожидается только завтра. Также не вылетел на Магадан рейс авиакомпании “Россия” из Москвы. Экипаж из-за погодных условий на Колыме решил перенести вылет на субботу», — сообщил корреспонденту РИА «Новости» заместитель директора аэропорта «Магадан» Сергей Кулясов.

По его словам, под вопросом остаётся также прибытие в Магадан нескольких внутрирегиональных рейсов, решение об их вылете принимают экипажи.