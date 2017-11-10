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07:41 (мск), источник: AmurMedia.ru

Вызвать соперника на дуэль и создать герб смогут хабаровчане «Ночью в Педагогическом»

Темой праздника станет «Калейдоскоп времён».

Хабаровск, 10 ноября, AmurMedia.

Педагогический институт Тихоокеанского государственного университета 17 ноября откроет свои двери для хабаровчан и гостей города. Ежегодный масштабный праздник «Ночь в Педагогическом» позволит каждому желающему не только окунуться в студенческую жизнь вуза, но и вместе со студентами ТОГУ стать путешественником во времени, вызвать соперника на настоящую дуэль, создать собственный фамильный герб и даже почувствовать себя королем на «Железном троне», выкованном в драконьем огне из тысячи мечей, сообщили ИА AmurMedia в пресс-центре ТОГУ.

«Ночь в Педагогическом» — ежегодное мероприятие педагогического института ТОГУ, участие в котором принимают хабаровчане и гости города самых разных возрастов. В этом году темой праздника станет «Калейдоскоп времён» — с 19.00 до 24.00 главный корпус института превратится в творческую площадку с самыми разными тематическими зонами.

Любители истории и реконструкции событий смогут сразиться на дуэльной площадке, создать собственный семейный герб, принять участие в мастер-классе по владению оружием, а также сфотографироваться на «Железном троне» рядом с драконами в фотозоне, посвящённой «Игре престолов».

Для фанатов маги и волшебных палочек будут организованы стилизованная под мир Гарри Поттера игра «Мафия» и Квест «Турнир четырех волшебников».

Желаете расширить свой профессиональный кругозор? Тогда вам стоит принять участие в мастер-классе «Составление синквейна» и пройти экспресс-тест на определение уровня владения языком (французский, немецкий, английский). Также на территории PR-Land вам расскажут историю рекламных кампаний 10-ти самых известных брендов.

Читали все рассказы о Шерлоке Холмсе? Умеете отличать дедуктивный метод от индуктивного? Примите участие в настольной игре «Криминалист», которая позволит почувствовать себя настоящим детективом; раскройте преступление в реалити-квесте «Похищение», решая одну головоломку за другой.

Зона Planet of motion предлагает своим гостям мастер-классы от студии джаз-модерн танца SKY и студии современной хореографии «СФЕРА». Профессиональные танцоры научат вас двигаться в стилях джаз-модерн, вог, джаз фанк и хип-хоп.

Вас также ждут: карты света и тени, гештальт-мозаика, тесты на определение типа личности и осознание своих скрытых возможностей. А также Speed dating («быстрые свидания»), гадание на любовь и самые разные фотозоны, где для вас будут работать лучшие фотографы ТОГУ.

Это и много-многое другое ждёт вас 17 ноября после захода солнца. Загляните в калейдоскоп времен вместе с ТОГУ на «Ночи в Педагогическом»!

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