Вызвать соперника на дуэль и создать герб смогут хабаровчане «Ночью в Педагогическом»
Темой праздника станет «Калейдоскоп времён».
Темой праздника станет «Калейдоскоп времён».
Хабаровск, 10 ноября, AmurMedia.
Педагогический институт Тихоокеанского государственного университета 17 ноября откроет свои двери для хабаровчан и гостей города. Ежегодный масштабный праздник «Ночь в Педагогическом» позволит каждому желающему не только окунуться в студенческую жизнь вуза, но и вместе со студентами ТОГУ стать путешественником во времени, вызвать соперника на настоящую дуэль, создать собственный фамильный герб и даже почувствовать себя королем на «Железном троне», выкованном в драконьем огне из тысячи мечей, сообщили ИА AmurMedia в
«Ночь в Педагогическом» — ежегодное мероприятие педагогического института ТОГУ, участие в котором принимают хабаровчане и гости города самых разных возрастов. В этом году темой праздника станет «Калейдоскоп времён» — с 19.00 до 24.00 главный корпус института превратится в творческую площадку с самыми разными тематическими зонами.
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