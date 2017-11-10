В Новосибирск привезли тысячу новогодних елей
Это лишь первая партия елей из Алтайского края, проверку деревьев на безопасность проводили сотрудники Россельхознадзора, рассказали в ведомстве.
Это лишь первая партия елей из Алтайского края, проверку деревьев на безопасность проводили сотрудники Россельхознадзора, рассказали в ведомстве.
В Новосибирск привезли тысячу новогодних елей, об этом сообщает
На текущей неделе в Новосибирскую область из Алтайского края привезли первую партию новогодних елей, всего 1085 штук. Сотрудники Россельхознадзора провели проверку качества деревьев.
«По итогам досмотра по месту поступления ввезенной партии карантинных объектов не обнаружено и принято решение об использовании новогодних деревьев на территории Новосибирской области», — отметили в
Когда в Новосибирске откроют «ёлочные базары», инспекторы будут регулярно выходить с проверками деревьев. Все ели, которые не будут иметь необходимых санитарных документов, в продажу не попадут.