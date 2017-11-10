Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирск привезли тысячу новогодних елей, об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по НСО.

На текущей неделе в Новосибирскую область из Алтайского края привезли первую партию новогодних елей, всего 1085 штук. Сотрудники Россельхознадзора провели проверку качества деревьев.

«По итогам досмотра по месту поступления ввезенной партии карантинных объектов не обнаружено и принято решение об использовании новогодних деревьев на территории Новосибирской области», — отметили в пресс-службе ведомства,