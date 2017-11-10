50 лет исполняется Монументу Славы в Новосибирске

«Некоторые ведь были против такого памятника. Они говорили: «Вы знаете, очень большой памятник! Зачем в Сибири такой? Это же не город-герой. Москва — это город-герой, Петербург — город-герой. Сталинград, Волгоград. Но, с другой стороны, у нас ведь столько людей погибло. Сибирская дивизия буквально отстояла Москву», — рассказывает Ольга Чернобровцева дочь художника-монументалиста Александра Чернобровцева.

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Дочь знаменитого новосибирца вспоминает: отец даже летал в столицу, чтобы защитить проект в Министерстве культуры СССР. Художественному совету Александр Чернобровцев представил макет грандиозного сооружения. Пять пилонов. Из них четыре — с именами погибших воинов.

По замыслу автора скульптурной композиции, один пилон должен быть, как чистый лист. Свободное место нужно оставить для фамилий тех фронтовиков, которых ищут и когда-нибудь найдут на полях сражений.

Художник как в воду глядел: изначально на пилонах было 29850 фамилий. Теперь, благодаря поисковым отрядам, их 30266. Это жители областного центра, которые значились в призывных книгах районных военкоматов. Те, кто погиб и на кого пришли похоронки. В 60-е годы, рассказывает историк Владимир Шумилов, по всей стране возводили памятники героям Великой Отечественной. Многие работали, что называется, на общественных началах. В Новосибирске Александру Чернобровцеву помогал первый секретарь Кировского райкома партии. Владимир Волков договорился с предприятиями, мобилизовал строителей. К 40-летию Победы Монумент Славы реконструировали.

«К 1985 году заменили все плиты с буквами. Те уже разрушались, были бетонными. А мы сделали плиты из нержавеющей стали, с бронзовыми буквами. Поставили оружие Победы. Его тоже тогда не было. Основные виды оружия, к которым имели отношение наши предприятия», — сообщил историк Владимир Шумилов.