50 лет исполняется Монументу Славы в Новосибирске
Для Ольги Александровны Монумент Славы — это не только памятник
Для Ольги Александровны Монумент Славы — это не только памятник
«Некоторые ведь были против такого памятника. Они говорили: «Вы знаете, очень большой памятник! Зачем в Сибири такой? Это же не
Дочь знаменитого новосибирца вспоминает: отец даже летал в столицу, чтобы защитить проект в Министерстве культуры СССР. Художественному совету Александр Чернобровцев представил макет грандиозного сооружения. Пять пилонов. Из них четыре — с именами погибших воинов.
По замыслу автора скульптурной композиции, один пилон должен быть, как чистый лист. Свободное место нужно оставить для фамилий тех фронтовиков, которых ищут и
Художник как в воду глядел: изначально на пилонах было 29850 фамилий. Теперь, благодаря поисковым отрядам, их 30266. Это жители областного центра, которые значились в призывных книгах районных военкоматов. Те, кто погиб и на кого пришли похоронки. В 60-е годы, рассказывает историк Владимир Шумилов, по всей стране возводили памятники героям Великой Отечественной. Многие работали, что называется, на общественных началах. В Новосибирске Александру Чернобровцеву помогал первый секретарь Кировского райкома партии. Владимир Волков договорился с предприятиями, мобилизовал строителей. К 40-летию Победы Монумент Славы реконструировали.
«К 1985 году заменили все плиты с буквами. Те уже разрушались, были бетонными. А мы сделали плиты из нержавеющей стали, с бронзовыми буквами. Поставили оружие Победы. Его тоже тогда не было. Основные виды оружия, к которым имели отношение наши предприятия», — сообщил историк Владимир Шумилов.
Здесь появились гаубица и пушка («Сибсельмаш» делал снаряды), самоходная артиллерийская установка и танк Т-34 (предприятие «Электросигнал» изготавливало для них радиостанции), самолет Як-9 — детище завода имени Чкалова. Парк площадью почти 2 гектара находится в списке объектов культурного наследия России. Утром он встретил полувековой юбилей при параде.