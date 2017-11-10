Сколько стоит провести Новый год с белорусской звездой
Дядя Ваня и Litesound признаются, что в этом году с праздничными заказами у них туго, и только у Александра Солодухи как обычно «никакого кризиса нет».
Дядя Ваня и Litesound признаются, что в этом году с праздничными заказами у них туго, и только у Александра Солодухи как обычно «никакого кризиса нет».
МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Если для обывателя Новый год — это праздник, то для артиста — время хорошо подзаработать. Ведь известно, что именно в эту пору ценник у народных любимцев подскакивает. Кроме того, некоторые звезды успевают выступить за ночь на нескольких корпоративах, что и дает им возможность безбедно существовать в последующие месяцы.
Много ли заявок у белорусских селебрити в этом сезоне и сколько стоит провести в их компании Новый год, узнавал Sputnik.
За Солодуху борются несколько организаций
Певец Александр Солодуха признается: в этом году ему не до сна. Под корпоративы расписан весь декабрь и январь. Есть заказы даже на февраль. В саму новогоднюю ночь легенду белорусской
«За новогоднюю ночь борются между собой организации — их несколько. Выбираем ценовую политику», — честно признался Sputnik артист.
Имена заказчиков Солодуха по понятным причинам не называет, но намекает: Новый год праздновать будет на территории Беларуси.
Постоянно поступают заказы от россиян, говорит исполнитель. В ближайшие выходные, например, выступает в
Стоимость новогоднего вечера с участием Солодухи варьируется от 500 до трех тысяч долларов. Многое зависит от самого выступления. Артист предлагает два варианта: один выход, во время которого исполняется 3−7 песен, и отделение длительностью до 40 минут.
Как таковых требований у народного любимца нет. Главное — чтобы была гримерка, закрывающаяся на ключ, отмечает исполнитель.
Дядя Ваня пока свободен
Новогодняя ночь в компании брутального Дяди Вани обойдется от 1,5 до 2,5 тысяч долларов. Стоимость праздника, поясняет исполнитель, зависит от места и технического оснащения, а также от того, что от группы собственно требуется.
«В зависимости от того, что необходимо заказчику, согласно концепции или пожеланиям. Можем предложить от получаса до полутора часов исполнения авторских песен», — поясняет артист.
У Нины Король Новый год расписан
Певица Нина Король в этом году во всех новогодних корпоративах задействована только как ведущая. Исполнительница не скромничает, отмечая, что заявок у нее немало — «в декабре почти не осталось свободных суббот, многие пятницы закрыты». Уже занята новогодняя ночь, в которую Король будет вести мероприятие в Дубае.
«Формат праздников в мире меняется. Если раньше все время было стандартно: банкетное отделение — танцы. То сейчас больше популярны различные виды развлечений по типу “мозгобойни”, популярен формат фуршетов, деловых ужинов. В Дубае в том отеле, где буду работать, люди будут сидеть на берегу моря. С семи до 12 часов ночи будет один формат праздника, а потом — другой», — говорит агентству ведущая.
Стоимость вечера с яркой Ниной составляет от 600 до одной тысячи долларов. Причем работает только как индивидуальный предприниматель и только с юридическими лицами, чтобы все было чисто и прозрачно, подчеркивает она.
Александр Патлис споет на Украине
Певец Александр Патлис Новый год встретит в Украине, где пробудет с 21 декабря по 1 января. Там его ждут и частные праздники, и корпоративы. А пройдут они в Харькове, Запорожье, Днепропетровске, Мелитополе. В январе у Александра также запланировано несколько выступлений в российском Архангельске и Минске.
Кризис в этом сезоне, отмечает певец, чувствуется,
«Безусловно, кризис ощущается, потому что когда людям хочется кушать, песни отступают на второй план. Я не знаю, что будут говорить другие артисты, но я вам говорю, как есть», — рассказывает Sputnik исполнитель.
Группа Litesound еще не определилась
Группа Litesound в связи с непростой ситуацией тоже вынуждена искать клиентов за пределами Беларуси, отмечает концертный директор. Точное место выступления коллектива в новогоднюю ночь не озвучивается. Но не исключено, что это может быть в Европе.
Что касается цен, то многое зависит от состава выступающих, а еще от даты концерта. Так, исполнение 2−3 песен группой в минимальном составе (два человека) в обычные дни обходится в 400−500 долларов. В новогоднюю пору этот ценник поднимается до 700 долларов. Получасовой концерт от группы в максимальном составе (3−4 человека) стоит 1,2 тысячи долларов, часовой концерт — до двух тысяч долларов.
Эти цены, отмечает Sputnik собеседник, актуальны для Минска. За пределами Беларуси тарифы действуют совсем другие.
В плане райдера артисты нетребовательны. Оборудование почти в полном составе возят с собой. Просят у заказчиков только гримерную с зеркалом и негазированной водой. Если это большое мероприятие, то в райдере появляются еще креветки с сухим вином, которые необходимы для голоса, подчеркивает директор коллектива.
Совсем иные расценки у российских коллег. По данным праздничных агентств, одним из самых дорогих артистов считается Стас Михайлов. В обычные дни за его выступление запрашивают от 70 тысяч евро. Чуть дешевле цена за корпоратив Сергея Лазарева, Светланы Лободы и Алсу — от 50 тысяч евро. Полина Гагарина, Елка и Елена Ваенга поют за 40 тысяч, Лолита и Нюша — за 30 тысяч. Александр Буйнов согласен на 27 тысяч евро, а группа IOWA с белорусскими корнями берет от 18 тысяч. Как отмечают эксперты, в новогодние дни эти цены поднимаются в разы.