Сколько стоит провести Новый год с белорусской звездой

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Если для обывателя Новый год — это праздник, то для артиста — время хорошо подзаработать. Ведь известно, что именно в эту пору ценник у народных любимцев подскакивает. Кроме того, некоторые звезды успевают выступить за ночь на нескольких корпоративах, что и дает им возможность безбедно существовать в последующие месяцы.

Много ли заявок у белорусских селебрити в этом сезоне и сколько стоит провести в их компании Новый год, узнавал Sputnik.

За Солодуху борются несколько организаций

Певец Александр Солодуха признается: в этом году ему не до сна. Под корпоративы расписан весь декабрь и январь. Есть заказы даже на февраль. В саму новогоднюю ночь легенду белорусской поп-музыки желают видеть и слышать сразу несколько заказчиков. И пока артист решает, на ком остановить свой выбор.

«За новогоднюю ночь борются между собой организации — их несколько. Выбираем ценовую политику», — честно признался Sputnik артист.

Имена заказчиков Солодуха по понятным причинам не называет, но намекает: Новый год праздновать будет на территории Беларуси.

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Постоянно поступают заказы от россиян, говорит исполнитель. В ближайшие выходные, например, выступает в Санкт-Петербурге на концерте с честь Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

Стоимость новогоднего вечера с участием Солодухи варьируется от 500 до трех тысяч долларов. Многое зависит от самого выступления. Артист предлагает два варианта: один выход, во время которого исполняется 3−7 песен, и отделение длительностью до 40 минут.

Как таковых требований у народного любимца нет. Главное — чтобы была гримерка, закрывающаяся на ключ, отмечает исполнитель.

Дядя Ваня пока свободен

Новогодняя ночь в компании брутального Дяди Вани обойдется от 1,5 до 2,5 тысяч долларов. Стоимость праздника, поясняет исполнитель, зависит от места и технического оснащения, а также от того, что от группы собственно требуется.

«В зависимости от того, что необходимо заказчику, согласно концепции или пожеланиям. Можем предложить от получаса до полутора часов исполнения авторских песен», — поясняет артист.

Рок-музыкант, шоумен, актер, лидер группы " One Hell Thing" Дядя Ваня.

Рок-исполнитель признается, что новогодний сезон в этом году расписывается сложнее. В декабре пока заняты только пару дат. Сама же новогодняя ночь у группы пока свободна.

У Нины Король Новый год расписан

Певица Нина Король в этом году во всех новогодних корпоративах задействована только как ведущая. Исполнительница не скромничает, отмечая, что заявок у нее немало — «в декабре почти не осталось свободных суббот, многие пятницы закрыты». Уже занята новогодняя ночь, в которую Король будет вести мероприятие в Дубае.

«Формат праздников в мире меняется. Если раньше все время было стандартно: банкетное отделение — танцы. То сейчас больше популярны различные виды развлечений по типу “мозгобойни”, популярен формат фуршетов, деловых ужинов. В Дубае в том отеле, где буду работать, люди будут сидеть на берегу моря. С семи до 12 часов ночи будет один формат праздника, а потом — другой», — говорит агентству ведущая.

Стоимость вечера с яркой Ниной составляет от 600 до одной тысячи долларов. Причем работает только как индивидуальный предприниматель и только с юридическими лицами, чтобы все было чисто и прозрачно, подчеркивает она.

Александр Патлис споет на Украине

Певец Александр Патлис Новый год встретит в Украине, где пробудет с 21 декабря по 1 января. Там его ждут и частные праздники, и корпоративы. А пройдут они в Харькове, Запорожье, Днепропетровске, Мелитополе. В январе у Александра также запланировано несколько выступлений в российском Архангельске и Минске.

Кризис в этом сезоне, отмечает певец, чувствуется, из-за чего приходится корректировать цены выступлений. Александр поясняет: заявок поступает столько же, как и прежде, но заказчики часто просят уступить в цене. В среднем выступление артиста, которое продолжается 30−40 минут, стоит от 800 до одной тысячи долларов.

«Безусловно, кризис ощущается, потому что когда людям хочется кушать, песни отступают на второй план. Я не знаю, что будут говорить другие артисты, но я вам говорю, как есть», — рассказывает Sputnik исполнитель.

Группа Litesound еще не определилась

Группа Litesound в связи с непростой ситуацией тоже вынуждена искать клиентов за пределами Беларуси, отмечает концертный директор. Точное место выступления коллектива в новогоднюю ночь не озвучивается. Но не исключено, что это может быть в Европе.

Что касается цен, то многое зависит от состава выступающих, а еще от даты концерта. Так, исполнение 2−3 песен группой в минимальном составе (два человека) в обычные дни обходится в 400−500 долларов. В новогоднюю пору этот ценник поднимается до 700 долларов. Получасовой концерт от группы в максимальном составе (3−4 человека) стоит 1,2 тысячи долларов, часовой концерт — до двух тысяч долларов.

Эти цены, отмечает Sputnik собеседник, актуальны для Минска. За пределами Беларуси тарифы действуют совсем другие.

В плане райдера артисты нетребовательны. Оборудование почти в полном составе возят с собой. Просят у заказчиков только гримерную с зеркалом и негазированной водой. Если это большое мероприятие, то в райдере появляются еще креветки с сухим вином, которые необходимы для голоса, подчеркивает директор коллектива.