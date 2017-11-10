Тщеславие сгубило известного владивостокского гусляра

В соответствии с решением суда гражданин Н., именующий себя славянским радарем и увлекающийся игрой на гуслях, должен перечислять 2 тысяч рублей ежемесячно на содержание своего сына, имеющего инвалидность. Однако в течение нескольких лет он не выплачивал назначенные судом алименты, вследствие чего образовалась задолженность более 80 тысяч рублей.

Мужчину долго не удавалось вычислить. Но работники отдела судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей сыграли на желании радаря обрести еще большую популярность. Думая, что направляется на запись интервью для СМИ, музыкант-любитель вышел из своей квартиры и попал к крепкие «объятия» судебных приставов по розыску.

В беседе с судебным приставом-исполнителем гражданин Н. объяснил, что официально нигде не трудоустроен и не имеет постоянного дохода, занимаясь духовным воспитанием населения. Также в объяснении судебному приставу-исполнителю он подчеркнул, что не зарабатывает себе на жизнь игрой на гуслях.

На музыкальный инструмент, который должник имел при себе, был наложен арест. Гусли были оставлены неплательщику на ответственное хранение.

Если в течение 10 дней задолженность не будет выплачена, арестованное имущество, после определения его стоимости специалистом-оценщиком, будет передано на реализацию.

Кроме этого, за уклонение от уплаты алиментов в отношении должника был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок до 150 часов либо административный арест на срок до 15 суток, либо штраф до 20 тысяч рублей.

Рассмотрев материалы дела, суд назначил гражданину Н. наказание в виде 80 часов обязательных работ — сообщает ФССП Приморья.