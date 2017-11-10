Тщеславие сгубило известного владивостокского гусляра
Единственного гусляра на Дальнем Востоке судебные приставы хитростью заставили выплатить алименты, сообщает Deita. ru.
Единственного гусляра на Дальнем Востоке судебные приставы хитростью заставили выплатить алименты, сообщает Deita. ru.
В соответствии с решением суда гражданин Н., именующий себя славянским радарем и увлекающийся игрой на гуслях, должен перечислять 2 тысяч рублей ежемесячно на содержание своего сына, имеющего инвалидность. Однако в течение нескольких лет он не выплачивал назначенные судом алименты, вследствие чего образовалась задолженность более 80 тысяч рублей.
Мужчину долго не удавалось вычислить. Но работники отдела судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей сыграли на желании радаря обрести еще большую популярность. Думая, что направляется на запись интервью для СМИ,
В беседе с судебным
На музыкальный инструмент, который должник имел при себе, был наложен арест. Гусли были оставлены неплательщику на ответственное хранение.
Если в течение 10 дней задолженность не будет выплачена, арестованное имущество, после определения его стоимости
Кроме этого, за уклонение от уплаты алиментов в отношении должника был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок до 150 часов либо административный арест на срок до 15 суток, либо штраф до 20 тысяч рублей.
Рассмотрев материалы дела, суд назначил гражданину Н. наказание в виде 80 часов обязательных работ — сообщает ФССП Приморья.
Михаил Грач.