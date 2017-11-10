Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Прокуратура выбрала наказание для сбившей "пьяного мальчика"
Пожизнено лишенную прав Багдасарян вновь оштрафовали за вождение
Отец погибшего ребенка покинул суд из-за речи защиты обвиняемой
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
Прибалты "лягут на рельсы": тоннелю в ЕС в обход РФ не быть - СМИ
Трамп поставил жену в неловкое положение (видео)
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Оксана Фандера предстала в облегающей майке - СМИ
Известны итоги боя F-35 и советского С-200 в Сирии
Кончаловский считает, что мужчины «должны приставать к женщинам»
Светлана Ходченкова затмила всех на вечере в Москве (фото)
В ЛНР заявили о готовности к возвращению в состав Украины – СМИ
Снимок: Дакота Джонсон в наряде на обнаженное тело
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
12Убийство в кукольном домике
08:07 (мск), источник: ДЕЙТА

Тщеславие сгубило известного владивостокского гусляра

Единственного гусляра на Дальнем Востоке судебные приставы хитростью заставили выплатить алименты, сообщает Deita. ru.

В соответствии с решением суда гражданин Н., именующий себя славянским радарем и увлекающийся игрой на гуслях, должен перечислять 2 тысяч рублей ежемесячно на содержание своего сына, имеющего инвалидность. Однако в течение нескольких лет он не выплачивал назначенные судом алименты, вследствие чего образовалась задолженность более 80 тысяч рублей.

Мужчину долго не удавалось вычислить. Но работники отдела судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей сыграли на желании радаря обрести еще большую популярность. Думая, что направляется на запись интервью для СМИ, музыкант-любитель вышел из своей квартиры и попал к крепкие «объятия» судебных приставов по розыску.

В беседе с судебным приставом-исполнителем гражданин Н. объяснил, что официально нигде не трудоустроен и не имеет постоянного дохода, занимаясь духовным воспитанием населения. Также в объяснении судебному приставу-исполнителю он подчеркнул, что не зарабатывает себе на жизнь игрой на гуслях.

На музыкальный инструмент, который должник имел при себе, был наложен арест. Гусли были оставлены неплательщику на ответственное хранение.

Если в течение 10 дней задолженность не будет выплачена, арестованное имущество, после определения его стоимости специалистом-оценщиком, будет передано на реализацию.

Кроме этого, за уклонение от уплаты алиментов в отношении должника был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок до 150 часов либо административный арест на срок до 15 суток, либо штраф до 20 тысяч рублей.

Рассмотрев материалы дела, суд назначил гражданину Н. наказание в виде 80 часов обязательных работ — сообщает ФССП Приморья.

Михаил Грач.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Жителей и гостей Владивостока просят быть осторожными
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Путин прибыл на саммит АТЭС во Вьетнам
СМИ: США планируют разместить в Донбассе 20 тысяч миротворцев
Привычка жить бедно. Почему в России такие маленькие пенсии?
Названо точное время выхода Великобритании из Евросоюза
WikiLeaks: ЦРУ маскировало свои вирусы под «Касперского»
Сборная России по хоккею с поражения стартовала на Кубке Карьяла
Спорт
Капризов забивал, Зубарев дрался: как Россия уступила Финляндии Команда Знарка отыгралась с 0:2, но не смогла дожать соперника
Авто
В Казани следователь на внедорожнике протащил инспектора ДПС (видео) По неофициальной информации, пострадавший тот же самый сотрудник полиции, который ранее вызвал недовольство у депутата
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда Немецкая киноактриса ушла на 80-м году жизни
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Управляющие компании будут составлять реестр жильцов и нанимателей
Леди
Как девушкам избавиться от бакне (фото) Это статья для тех, кто уже купил платье с вырезом на спине и не ожидает подвоха. А зря.
Дети
Беременная Елена Исинбаева восхитила поклонников (фото) Спортсменка поделилась с поклонниками новым снимком.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь