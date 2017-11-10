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09:14 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже симфонический оркестр сыграет без нот хиты Linkin Park и Nirvana

Концерт сопроводят высокотехнологичным шоу с 3D-моделированием.

Симфонический оркестр Concord Orchestra под управлением итальянского дирижера Фабио Пиролы сыграет произведения культовых рок-групп в Event-Hall сити-парка «Град» в субботу, 13 ноября. В двухчасовое шоу «Симфонические рок-хиты» вошли композиции американских и британских рок-коллективов конца XX века и современности. Программу, которую музыканты сыграют в Воронеже, уже оценили более 100 тыс. зрителей во многих странах мира, подчеркнули организаторы.

Коллектив исполнит для воронежцев интерпретации знаменитых хитов групп Rammstein, Metallica, Linkin Park, The Beatles, Led Zeppelin, Scorpions, Nirvana, Aerosmith, Depeche Mode, Bon Jovi, Maroon 5, Muse, AC/DC и Queen. На сцене не будет нот и пюпитров, музыканты сыграют все произведения на память. Оркестранты не будут сидеть на стульях, а станцуют вместе со своими инструментами. Все движения для участников шоу поставлены хореографами. Концерт дополнит высокотехнологичное шоу с 3D-моделированием уникальных архивных фотографий легендарных рок-групп на экранах.

В проекте Concord Orchestra задействованы 25 музыкантов из регионов России и стран Европы. В шоу звучат скрипки, альты, виолончели, флейты, гобои, кларнеты, трубы, тромбоны, гитары, контрабас, барабаны и перкуссия.

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