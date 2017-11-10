В Воронеже симфонический оркестр сыграет без нот хиты Linkin Park и Nirvana
Концерт сопроводят высокотехнологичным шоу с 3D-моделированием.
Концерт сопроводят высокотехнологичным шоу с 3D-моделированием.
Симфонический оркестр Concord Orchestra под управлением итальянского дирижера Фабио Пиролы сыграет произведения культовых
Коллектив исполнит для воронежцев интерпретации знаменитых хитов групп Rammstein, Metallica, Linkin Park, The Beatles, Led Zeppelin, Scorpions, Nirvana, Aerosmith, Depeche Mode, Bon Jovi, Maroon 5, Muse, AC/DC и Queen. На сцене не будет нот и пюпитров, музыканты сыграют все произведения на память. Оркестранты не будут сидеть на стульях, а станцуют вместе со своими инструментами. Все движения для участников шоу поставлены хореографами. Концерт дополнит высокотехнологичное шоу с 3D-моделированием уникальных архивных фотографий легендарных
В проекте Concord Orchestra задействованы 25 музыкантов из регионов России и стран Европы. В шоу звучат скрипки, альты, виолончели, флейты, гобои, кларнеты, трубы, тромбоны, гитары, контрабас, барабаны и перкуссия.