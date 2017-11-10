В Самаре в 2017 г. отремонтировали 41 участок автомобильных дорог
В Самаре подведены итоги масштабной дорожной ремонтной кампании сезона 2017 года.
В Самаре подведены итоги масштабной дорожной ремонтной кампании сезона 2017 года.
В 2017 году на ремонт 41 участка автомобильных дорог городского подчинения, которые приведены в порядок по федеральному проекту, направлено свыше 2 млрд. руб., сообщает администрация Самары.
По заказу департамента городского хозяйства и экологии в работу были взяты более 819 тыс. кв. м дорог, протяженность участков составляет 50 км. Все запланированные работы выполнены на 100%, нарушений сроков их проведения согласно муниципальным контрактам нет. 16 объектов
Была организована синхронизация деятельности дорожных рабочих и сетевых ресурсных организаций. В первую очередь велась перекладка теплотрасс, и только после этого подрядчики приступали к основным видам работ на объектах, что снизило вероятность вскрытия свежеотремонтированного полотна.
Контроль за ремонтом был организован на всех этапах, начиная с фрезерования и заканчивая приемкой выполненных работ. Повышенное внимание уделялось не только качеству, но и своевременной уборке строительного мусора на объектах, чтобы минимизировать неудобства для горожан.
Уже второй дорожный сезон в контрольных мероприятиях принимают участие не только специалисты подрядных организаций, профильного департамента, представители технического надзора из МБУ «Дорожное хозяйство», но и управляющие микрорайонами, члены Общественных советов микрорайонов, старшие по домам, просто активные жители, депутаты, члены Общественной палатой Самары, активисты ОНФ. Замечания, как правило, в оперативном порядке принимаются к устранению.
Так, на ул. Красноармейской, где итоги комплексного ремонта оценили и общественники, теперь устроены пандусы и более удобные съезды и сходы с тротуара к пешеходным переходам на проезжей части. Это необходимо не только для
Подрядная организация ООО «НПФ «XXI век», проводившая ремонт ул. Красноармейской, комплексно обновила 1/3 улиц в центре города, включая ул. Молодогвардейскую, Чапаевскую, Комсомольскую, Максима Горького и Волжский проспект.
В 2017 году в Самарской области в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» проведен ремонт 109 автодорог протяженностью более 163 километров. Участниками проекта стали города, входящие в
Также отремонтированы дороги федерального и регионального значения.
Всего на реализацию мероприятий проекта в этом году направлено 4 млрд. 392 млн. руб., из которых 1 млрд. 837 млн. руб. — из федерального бюджета, 2 млрд. а 554 млн. руб. — из областного бюджета.
В настоящее время на территории области проект реализован на 99%. Завершение ремонта еще четырех автодорог предусмотрено в 2018 году.
Одной из главных задач проекта является снижение мест концентрации ДТП. К началу реализации проекта в
В 2018 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» на дорожный ремонт (на ремонт 66 автодорог протяженностью 139 километров) планируется направить 3 млрд. 613 млн. руб., из которых 1 млрд. 565 млн. руб. — из федерального бюджета, 2 млрд. 48 млн. руб. — из областного бюджета.