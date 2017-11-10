В Самаре в 2017 г. отремонтировали 41 участок автомобильных дорог

Источник: РИА "Новости"

В 2017 году на ремонт 41 участка автомобильных дорог городского подчинения, которые приведены в порядок по федеральному проекту, направлено свыше 2 млрд. руб., сообщает администрация Самары.

По заказу департамента городского хозяйства и экологии в работу были взяты более 819 тыс. кв. м дорог, протяженность участков составляет 50 км. Все запланированные работы выполнены на 100%, нарушений сроков их проведения согласно муниципальным контрактам нет. 16 объектов улично-дорожной сети, расположенных на маршрутах FIFA, отремонтированы комплексно, 23 объекта — «картами» свыше 100 погонных метров. Досрочно закончились работы на мосту «Южный» и путепроводе «Аврора».

Была организована синхронизация деятельности дорожных рабочих и сетевых ресурсных организаций. В первую очередь велась перекладка теплотрасс, и только после этого подрядчики приступали к основным видам работ на объектах, что снизило вероятность вскрытия свежеотремонтированного полотна.

Количество самарских дорог, соответствующих всем нормативам, в результате проведенных в этом году ремонтных работ возросло на 20% по сравнению с прошлым годом. Достичь этого удалось, в том числе, благодаря выделению беспрецедентной суммы на дорожный ремонт и участию в федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги».

Контроль за ремонтом был организован на всех этапах, начиная с фрезерования и заканчивая приемкой выполненных работ. Повышенное внимание уделялось не только качеству, но и своевременной уборке строительного мусора на объектах, чтобы минимизировать неудобства для горожан.

Уже второй дорожный сезон в контрольных мероприятиях принимают участие не только специалисты подрядных организаций, профильного департамента, представители технического надзора из МБУ «Дорожное хозяйство», но и управляющие микрорайонами, члены Общественных советов микрорайонов, старшие по домам, просто активные жители, депутаты, члены Общественной палатой Самары, активисты ОНФ. Замечания, как правило, в оперативном порядке принимаются к устранению.

Так, на ул. Красноармейской, где итоги комплексного ремонта оценили и общественники, теперь устроены пандусы и более удобные съезды и сходы с тротуара к пешеходным переходам на проезжей части. Это необходимо не только для инвалидов-колясочников, но и других маломобильных групп населения, включая пожилых жителей и родителей с детскими колясками. Также было устроено 60 дополнительных парковочных пространств, что особенно актуально для центральной части Самары. Дорожное полотно обновили на площади 42 тыс. кв. м с укладкой в два слоя. Применение полимерно-битумного вяжущего добавило асфальтобетонному покрытию прочности и устойчивости к эксплуатационным нагрузкам. Кроме того привели в порядок 20 тыс. «квадратов» тротуаров (с применением в том числе плитки с тактильными элементами для удобства слепых и слабовидящих граждан) и девять тыс. «квадратов» газонов, заменен бортовой камень, нанесена разметка, установлены светофоры, дорожные знаки. Гарантия на комплексный ремонт — пять лет.

Подрядная организация ООО «НПФ «XXI век», проводившая ремонт ул. Красноармейской, комплексно обновила 1/3 улиц в центре города, включая ул. Молодогвардейскую, Чапаевскую, Комсомольскую, Максима Горького и Волжский проспект.

В 2017 году в Самарской области в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» проведен ремонт 109 автодорог протяженностью более 163 километров. Участниками проекта стали города, входящие в Самарско-Тольяттинскую агломерацию: Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Чапаевск, Жигулевск, Кинель.

Также отремонтированы дороги федерального и регионального значения.

Всего на реализацию мероприятий проекта в этом году направлено 4 млрд. 392 млн. руб., из которых 1 млрд. 837 млн. руб. — из федерального бюджета, 2 млрд. а 554 млн. руб. — из областного бюджета.

В настоящее время на территории области проект реализован на 99%. Завершение ремонта еще четырех автодорог предусмотрено в 2018 году.

Одной из главных задач проекта является снижение мест концентрации ДТП. К началу реализации проекта в Самарско-Тольяттинской агломерации насчитывалось 137 очагов аварийности. В настоящее время количество снижено до 95-ти. Еще 28 очагов планируется ликвидировать в следующем году.