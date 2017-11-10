Бедный, но не бледный
Российские дети стали беднее, но здоровее за последние 20 лет.
Российские дети стали беднее, но здоровее за последние 20 лет.
За последние 20 лет российские дети стали меньше болеть, чаще проживать в неполных семьях и иметь более одного брата или сестры. Эти данные представила Высшая школа экономики, обнародовавшая,
Российские дети стали чаще проживать в неполных или многодетных семьях, меньше болеть и больше посещать врача. Такие данные озвучила в своем исследовании «Вестник Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE)» Высшая школа экономики.
Итак, за последние 20 лет доля домохозяйств, в которых есть несовершеннолетние дети, уменьшилась с 46,9 до 32,4%, при этом доля домохозяйств с одним ребенком сократилась с 26,4 до 20,7%, с двумя — с 17,2 до 9,4%, с тремя и более — с 3,3 до 2,2%. Такая динамика отражает сокращение рождаемости, которое происходит в РФ последние несколько лет (подробнее см. «Ъ» от 15 мая 2016 года). Среди домохозяйств, в составе которых есть несовершеннолетние, доля семей, где постоянно присутствуют оба родителя, сократилась с 79,1 до 74,8%, а доля неполных домохозяйств, напротив, выросла с 16,6 до 21,1% (максимальная доля, 24,5%, была зарегистрирована в 2006 году). Соответственно, за этот период доля детей, которые живут с обоими родителями, снизилась с 80% до 74%.
Доля детей, проживающих с одним родителем, в подавляющем большинстве с матерью, напротив, выросла с 16,2% до 21,7%. В то же время выросла доля семей из трех поколений (родители с детьми до 18 лет, бабушка и/или дедушка) — они составляли 23,3% всех домохозяйств с детьми в 1994 году и уже 29,3% в 2015 году, что, видимо, отражает рост продолжительности жизни старшего поколения россиян. На такие семьи сейчас приходится 21,4% всех российских детей. Еще примерно 3,5% домохозяйств сейчас состоят из детей, бабушек и (или) дедушек, в 0,6% домохозяйств дети (16−17 лет) проживают самостоятельно или в браке.
Так, доля детей, проживающих в домохозяйствах с количеством 6 человек и более, выросла с 14 до 17,6%, хотя доля таких домохозяйств осталась практически неизменной (3,6% в 1994 году и 3,9% в 2015 году), что свидетельствует об изменении структуры домохозяйств в пользу семей с большим количеством детей. Рост числа как многодетных, так и бездетных семей говорит о «профессионализации» материнства, которая происходит во всех развитых странах (подробнее см. «Ъ» от 2 октября).
Если в 1994 году к числу самых бедных относились 9% домохозяйств без детей, 17,7% — с одним ребенком, 27,1% — с двумя детьми и 43,7% — с тремя и более детьми, то к 2015 году доля многодетных семей среди бедных выросла до 50,5%, семей с двумя детьми — до 35,6%, семей с одним ребенком — до 19%. В результате относительное положение домохозяйств с детьми в целом за это время ухудшилось. Эти данные еще раз свидетельствуют о низкой эффективности российской социальной политики для детных семей, несмотря на то что на их поддержку тратится около 350−400 млрд руб. ежегодно — треть всех социальных расходов федерального уровня (подробнее см. «Ъ» от 12 сентября).
Сокращение доходов не помешало увеличению показателей детского здоровья. Так, за эти годы выросла и оценка здоровья детей родителями, и самооценка своего состояния подростками, кроме того, положительно изменились и объективные данные о заболеваемости. Если в 1994 году только у 55,5% детей здоровье оценивалось как «хорошее и очень хорошее», то в 2015 году их доля составляла 75,4%. Доля страдающих заболеваниями
Показатели образования для российских детей за это время изменились незначительно, а вот данные об образовании родителей, косвенно влияющие и на детей, улучшились. Так, среди работающих матерей выросла доля занятых в сфере законодательства и руководящих работников (с 3,7% до 4,8%) и специалистов среднего уровня квалификации (с 42,6 до 53,7%), а среди отцов — с 7,4 до 10,2% и с 10,9 до 20,1%.
Забота о детях принимает профилактический характер
Частичный вклад в повышение показателей здоровья российских детей, вероятно, внес рост популярности профилактики. Доля детей, которые были у врача с профилактической целью в течение трех месяцев перед опросом, выросла за 20 лет с 26,6 до 40,2%. Частота профилактических осмотров детей при этом ожидаемо зависит от образования родителей, но незначительно. В семьях, где более двух человек имеют высшее образование, их совершают 44%, в домохозяйствах, где высшего образования нет ни у одного члена семьи, этот показатель равен 38%. Помимо врача, в число профилактических мер для укрепления здоровья ребенка у современных родителей входят прогулки на свежем воздухе (94,3%), правильное питание (88%) и соблюдение режима дня (87%). Еще 54% родителей указали на спортивные занятия, 53% — на прием витаминов и пищевых добавок.
Анастасия Мануйлова