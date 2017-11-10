Бедный, но не бледный

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За последние 20 лет российские дети стали меньше болеть, чаще проживать в неполных семьях и иметь более одного брата или сестры. Эти данные представила Высшая школа экономики, обнародовавшая, по-видимому, первое исследование социально-экономического положения детей за такой длинный период. Благосостояние российских семей с детьми за этот же период ухудшилось. В последние годы в ВШЭ отмечают рост числа семей более чем с одним ребенком в общем числе семей с детьми — на фоне роста доли домохозяйств, обходящихся без детей.

Российские дети стали чаще проживать в неполных или многодетных семьях, меньше болеть и больше посещать врача. Такие данные озвучила в своем исследовании «Вестник Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE)» Высшая школа экономики. По-видимому, эта работа является одной из первых, подробно описывающих социально-экономическое положение детей из российских семей за такой долгий срок (1994−2015 годы) в постсоветском периоде. Его выборка составила, в зависимости от года обследования, от 4 тыс. до 6 тыс. домохозяйств.

Итак, за последние 20 лет доля домохозяйств, в которых есть несовершеннолетние дети, уменьшилась с 46,9 до 32,4%, при этом доля домохозяйств с одним ребенком сократилась с 26,4 до 20,7%, с двумя — с 17,2 до 9,4%, с тремя и более — с 3,3 до 2,2%. Такая динамика отражает сокращение рождаемости, которое происходит в РФ последние несколько лет (подробнее см. «Ъ» от 15 мая 2016 года). Среди домохозяйств, в составе которых есть несовершеннолетние, доля семей, где постоянно присутствуют оба родителя, сократилась с 79,1 до 74,8%, а доля неполных домохозяйств, напротив, выросла с 16,6 до 21,1% (максимальная доля, 24,5%, была зарегистрирована в 2006 году). Соответственно, за этот период доля детей, которые живут с обоими родителями, снизилась с 80% до 74%.



Доля детей, проживающих с одним родителем, в подавляющем большинстве с матерью, напротив, выросла с 16,2% до 21,7%. В то же время выросла доля семей из трех поколений (родители с детьми до 18 лет, бабушка и/или дедушка) — они составляли 23,3% всех домохозяйств с детьми в 1994 году и уже 29,3% в 2015 году, что, видимо, отражает рост продолжительности жизни старшего поколения россиян. На такие семьи сейчас приходится 21,4% всех российских детей. Еще примерно 3,5% домохозяйств сейчас состоят из детей, бабушек и (или) дедушек, в 0,6% домохозяйств дети (16−17 лет) проживают самостоятельно или в браке.

В 2010—2015 годах, отмечают авторы работы, происходило медленное увеличение доли семей более чем с одним ребенком среди всех семей с детьми, хотя среди всех домохозяйств доля семей без детей увеличивалась.

Так, доля детей, проживающих в домохозяйствах с количеством 6 человек и более, выросла с 14 до 17,6%, хотя доля таких домохозяйств осталась практически неизменной (3,6% в 1994 году и 3,9% в 2015 году), что свидетельствует об изменении структуры домохозяйств в пользу семей с большим количеством детей. Рост числа как многодетных, так и бездетных семей говорит о «профессионализации» материнства, которая происходит во всех развитых странах (подробнее см. «Ъ» от 2 октября).

При этом один из факторов, сопровождающих многодетность в России, это бедность.

Если в 1994 году к числу самых бедных относились 9% домохозяйств без детей, 17,7% — с одним ребенком, 27,1% — с двумя детьми и 43,7% — с тремя и более детьми, то к 2015 году доля многодетных семей среди бедных выросла до 50,5%, семей с двумя детьми — до 35,6%, семей с одним ребенком — до 19%. В результате относительное положение домохозяйств с детьми в целом за это время ухудшилось. Эти данные еще раз свидетельствуют о низкой эффективности российской социальной политики для детных семей, несмотря на то что на их поддержку тратится около 350−400 млрд руб. ежегодно — треть всех социальных расходов федерального уровня (подробнее см. «Ъ» от 12 сентября).



Сокращение доходов не помешало увеличению показателей детского здоровья. Так, за эти годы выросла и оценка здоровья детей родителями, и самооценка своего состояния подростками, кроме того, положительно изменились и объективные данные о заболеваемости. Если в 1994 году только у 55,5% детей здоровье оценивалось как «хорошее и очень хорошее», то в 2015 году их доля составляла 75,4%. Доля страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта в 2000—2015 годах снизилась с 5,4 до 3,8%, позвоночника — с 4,1 до 2,1%, почек — с 2,5 до 1,2%, печени — с 2 до 0,3%.

Однако на фоне снижения заболеваемости и повышения самооценки здоровья, отмечают авторы, выросла доля детей с инвалидностью: с 0,9% в 2005 году до 3,1% в 2015 году.

Показатели образования для российских детей за это время изменились незначительно, а вот данные об образовании родителей, косвенно влияющие и на детей, улучшились. Так, среди работающих матерей выросла доля занятых в сфере законодательства и руководящих работников (с 3,7% до 4,8%) и специалистов среднего уровня квалификации (с 42,6 до 53,7%), а среди отцов — с 7,4 до 10,2% и с 10,9 до 20,1%.

Забота о детях принимает профилактический характер

Частичный вклад в повышение показателей здоровья российских детей, вероятно, внес рост популярности профилактики. Доля детей, которые были у врача с профилактической целью в течение трех месяцев перед опросом, выросла за 20 лет с 26,6 до 40,2%. Частота профилактических осмотров детей при этом ожидаемо зависит от образования родителей, но незначительно. В семьях, где более двух человек имеют высшее образование, их совершают 44%, в домохозяйствах, где высшего образования нет ни у одного члена семьи, этот показатель равен 38%. Помимо врача, в число профилактических мер для укрепления здоровья ребенка у современных родителей входят прогулки на свежем воздухе (94,3%), правильное питание (88%) и соблюдение режима дня (87%). Еще 54% родителей указали на спортивные занятия, 53% — на прием витаминов и пищевых добавок.