Студентов отфутболивают из общежитий
На время чемпионата мира их места займут сотрудники правоохранительных органов.
На время чемпионата мира их места займут сотрудники правоохранительных органов.
Российским студентам грозит массовое выселение из общежитий в связи с проведением чемпионата мира по футболу-2018. На время проведения ЧМ свои места в общежитии студенты уступят сотрудникам Росгвардии и полиции. Руководство крупнейших вузов в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре уже начало менять учебные программы и расписание экзаменов, чтобы студенты успели выехать до начала чемпионата, ссылаясь на рекомендации федеральных ведомств.
а некоторые вузы будут размещать в своих общежитиях силовиков на основе контракта с территориальными органами внутренних дел и за их счет.
Как стало известно «Ъ», Министерство образования и науки РФ и организационный комитет «Россия-2018» по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу-2018 FIFA рекомендовали крупнейшим университетам ряда городов—участников ЧМ выселить иногородних студентов из общежитий до начала мероприятия. В настоящее время в Российский студенческий союз (РСС) с сообщениями о грядущем выселении обратились учащиеся из Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Самары и Саранска. Освободившиеся места займут полицейские и сотрудники Росгвардии, обеспечивающие безопасность мероприятия.
к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву, в котором общественники просят не допустить принудительного выселения студентов. Глава РСС Василий Михайлов напомнил, что «принудительное выселение студентов из общежитий, в том числе и на каникулах, когда многие проходят практику или работают, незаконно». По его словам, многие учащиеся обеспокоены тем, что будут изменены процесс обучения, сроки проведения сессии и условия прохождения практики. «Кроме того, это лишит студентов возможности присутствовать на ЧМ, ведь стоимость аренды жилья в дни проведения мероприятия будет значительно выше», — настаивает господин Михайлов.
Депутат заксобрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев опубликовал ответ правительства области на его запрос о выселении студентов из общежитий Екатеринбурга. Из документа следует, что региональным властям необходимо обеспечить размещение сотрудников органов внутренних дел в период подготовки и проведения чемпионата (с 14 мая по 28 июля 2018 года) в организациях высшего и среднего профессионального образования. Соответствующее поручение 5 мая 2017 года дал зампред правительства РФ Виталий Мутко.
Как выяснил «Ъ», в Нижнем Новгороде для расселения сотрудников Росгвардии и представителей других задействованных в проведении ЧМ-2018 ведомств будут предоставлены общежития Нижегородской государственной медицинской академии (НижГМА), Нижегородского госуниверситета им. Н. И. Лобачевского (ННГУ) и Нижегородского государственного технического университета (НГТУ). В
В Минздраве «Ъ» сообщили, что «каких-либо директивных указаний на этот счет министерством не давалось, вопрос организации проживания студентов относится к компетенции образовательных учреждений».
НГТУ отдаст Росгвардии четыре общежития из шести имеющихся, сейчас в них проживают 2,3 тыс. студентов. «Со студентами мы переговорили, все отнеслись с пониманием. У нас есть камеры хранения, и тяжелые вещи студенты могут оставить там», — рассказал «Ъ» ректор НГТУ Сергей Дмитриев. В ННГУ на время ЧМ-2018 временно расселят только одно общежитие из восьми, в котором сейчас живут 300 студентов.
В связи с ЧМ-2018 были пересмотрены графики образовательных программ Самарского госуниверситета путей сообщения (СамГУПС), поэтому у студентов нет необходимости находиться в общежитиях во время проведения чемпионата в Самаре, рассказал «Ъ» проректор по учебной работе СамГУПС Максим Гаранин. Аудиторные занятия для студентов очной формы завершатся до 1 мая 2018 года, а сессию они пройдут уже в августе. «Отпадает необходимость находиться в Самаре, а значит, и потребность в общежитии», — сказал господин Гаранин.
Ректор Самарского государственного медицинского университета, глава комитета по образованию и науке Самарской облдумы Геннадий Котельников отметил, что Самара должна проявить гостеприимство и достойно принять не только гостей чемпионата, но и тех, кто будет организовывать безопасность: «В общежитиях медицинского вуза будет размещено 450 сотрудников полиции, о чем уже достигнута договоренность с МВД».
«Ведомства определяют численный состав сотрудников, задействованных в проведении, условия размещения
В Минобрнауки «Ъ» подтвердили, что по поручению правительства министерство разработало и направило в ряд подведомственных организаций рекомендации по корректировке учебных графиков в период проведения ЧМ-2018 «для реализации условий комфортного учебного процесса, с учетом всех требований законодательства и соблюдением всех прав студентов». В Минобрнауки отметили, что «ряд образовательных организаций заключают контракты с территориальными органами МВД на размещение сотрудников» «за счет средств территориальных органов МВД».
Анна Макеева, Валерия Мишина; Анна Павлова, Нижний Новгород; Вячеслав Сорокин, Самара; Алена Тронина, Екатеринбург