На Мехзаводе и в Крутых Ключах на день отключат воду

«Сегодня, 10 ноября, по заявке минтранса будет производиться один из заключительных этапов — переврезка нового водовода в действующий. В связи с этим с 10:00 до 20:00 без холодного водоснабжения будут Мехзавод, Новая Самара, Крутые Ключи, Шведская слобода», — говорится в релизе коммунальщиков.