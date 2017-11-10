На Мехзаводе и в Крутых Ключах на день отключат воду
В пятницу, 10 ноября, проводятся плановые работы по подключению вновь построенного водовода в связи с чем будет приостановлено водоснабжение Мехзавода и Крутых Ключей, сообщает
В пятницу, 10 ноября, проводятся плановые работы по подключению вновь построенного водовода в связи с чем будет приостановлено водоснабжение Мехзавода и Крутых Ключей, сообщает
Строительство нового объекта коммунальной инфраструктуры ведется в рамках реконструкции Московского шоссе к Чемпионату мира Заказчик — министерство транспорта Самарской области.
«Сегодня, 10 ноября, по заявке минтранса будет производиться один из заключительных этапов — переврезка нового водовода в действующий. В связи с этим с 10:00 до 20:00 без холодного водоснабжения будут Мехзавод, Новая Самара, Крутые Ключи, Шведская слобода», — говорится в релизе коммунальщиков.
«Самарские коммунальные системы» направили пять бойлеров в пос. Мехзавод. Адреса расстановки:
квартал 15, дом 10; квартал 12, дом 3; квартал 7, дом 1; квартал 2, дом 10; на пересечении улиц Совхозной и Донской.