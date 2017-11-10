Как 68-летняя минчанка стала звездой интернета
Наша первая
Наша первая
Рецепты на все случаи жизни
Татьяна Загнетова встречает меня на пороге. Под мышкой держит пуделя Чиполлино. На ней фирменная майка с адресом страницы в Инстаграме: babka_v_dele_minsk и с изображением седовласой старушки в очках:
— Похожие очки себе заказала. Буду в них щеголять.
Бабушка с приветом — именно так она говорит о себе.
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У Татьяны прирожденный талант. Она не стесняется камеры. Хотя актерскому мастерству никогда не училась. Зато училась в Московском полиграфическом институте:
— Потом работала экономистом, бухгалтером. Все считала и считала. Всегда была спокойной, а тут — разрыв шаблона.
Вышло так, что Татьяне Петровне
— Я лапки сложила, собиралась умирать. Чувствовала себя очень плохо. Депрессия была страшная. Телевизор идет, а я даже не вижу ничего. Тогда внучка Валентина принесла планшет, подписала меня в соцсетях на страницы Киркорова, Галкина, на всех звезд — и я ожила. Утром встану — рецептик выберу, музыку включу, новости почитаю. А тут внучка предложила снять вайн. Я и слова тогда такого не знала. Кстати, про молодежный сленг.
Так много лайков
Когда внучка выкладывала первое видео бабушки, она и думать не думала, что ее родная бабуля соберет столько лайков и комментариев. Хотя чего удивляться: бабка Таня может дать фору любому молодому. Зажигательно танцует перед камерой, бегает на беговой дорожке, сочиняет и поет рэп, снимается на телевидении. Она не боится быть смешной и не стесняется своего возраста. В своих роликах шутит, что быть старой даже выгодно. Допустим, приглашают тебя на неинтересное мероприятие, а у тебя всегда есть возможность откосить, сославшись на проблемы со здоровьем, мол, ревматизма приступ накрыл, извините, сегодня без меня. Хотя Татьяна Петровна не прочь потусить вместе с внучкой:
— Помню, везде ее маленькую водила — и в цирк, и на выставки, и в театр. Она у меня замечательная. Не забывает бабушку, много внимания уделяет.
Популярность — нелегкая штука. Теперь надо поддерживать светский образ жизни. При этом Татьяне Загнетовой нравится посещать новые заведения, уютные места Минска. Она изучает интерьер, меню. Хотя и сама может приготовить лучше любого повара. Для подписчиков уже выкладывала несколько рецептов. Сейчас читатели с нетерпением ждут секрет приготовления ее домашних котлет. Спросите, почему ждут. Дело в том, что с внучкой они
Есть на ее странице фото из аквапарка — Татьяна в купальнике нежится в лазурной водичке — и подпись: Пока вы сидите в офисе, я отдыхаю. После 70 жизнь только начинается! А недавно бабушка ходила в бассейн и даже под водой умудрялась снимать вайны. Новое увлечение, получается, даже связано с экстримом. Так, недавно ей организовали фотосессию и попросили сесть на велосипед. Бабушка Таня — дама, конечно, спортивная. Но на велосипеде с детства не каталась. Думаете, струхнула? Заявила: Давайте уже свой велосипед, только подстраховывайте.
Сейчас у бабушки Тани больше 8,5 тысячи подписчиков, причем не только из нашей страны. Ей пишут из России, Украины, Америки, Италии, Израиля… А она и радуется. Вдруг ее юмор