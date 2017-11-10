Как 68-летняя минчанка стала звездой интернета

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Рецепты на все случаи жизни

Татьяна Загнетова встречает меня на пороге. Под мышкой держит пуделя Чиполлино. На ней фирменная майка с адресом страницы в Инстаграме: babka_v_dele_minsk и с изображением седовласой старушки в очках:

— Похожие очки себе заказала. Буду в них щеголять.

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Бабушка с приветом — именно так она говорит о себе. Чего-чего, а юмора ей точно не занимать. В сети регулярно появляются видео с ней в главной роли. Снимает их внучка. Вот и сейчас бабка Таня, так она себя тоже называет, достает с полки кофе, наливает воду. Тишина! Наступает время съемки. Бабушка надевает веселую шапочку, входит в образ и нажимает кнопку запись.

— Бьюти-советики для моих красотулечек! — обращается она к своим подписчикам. Видео у бабушки Тани колоритные — смешные и содержательные: — Рецепты красоты даю такие, чтобы и деньги не тратить, и красивыми оставаться. Недавно снимали вайн, где я мажу лицо сметанкой. Зачем покупать дорогие маски? Намажешь натуральным продуктом — и лицо будет, как попка младенца.

У Татьяны прирожденный талант. Она не стесняется камеры. Хотя актерскому мастерству никогда не училась. Зато училась в Московском полиграфическом институте:

— Потом работала экономистом, бухгалтером. Все считала и считала. Всегда была спокойной, а тут — разрыв шаблона.

Вышло так, что Татьяне Петровне как-то сделали операцию на сердце. Она перенесла инфаркт, была остановка сердечного ритма. У бабушки даже озорной блеск в глазах пропадает, когда она вспоминает о том времени:

— Я лапки сложила, собиралась умирать. Чувствовала себя очень плохо. Депрессия была страшная. Телевизор идет, а я даже не вижу ничего. Тогда внучка Валентина принесла планшет, подписала меня в соцсетях на страницы Киркорова, Галкина, на всех звезд — и я ожила. Утром встану — рецептик выберу, музыку включу, новости почитаю. А тут внучка предложила снять вайн. Я и слова тогда такого не знала. Кстати, про молодежный сленг. Как-то меня на телепрограмму пригласили. Помню, ведущий стал перечислять модные словечки: хайпануть, хейтер, патимейкер… С намеком: ну, бабуля, сейчас мы тебя проверим. Но у меня внучка продвинутая, а вместе с ней и я. Теперь знаю и про свитшот, и про чокер, и про лакшери. А вот слово чикуля мне не давалось. Есть видео, где я снимаю десятки дублей, хорошенько его коверкая. И не всегда прилично.

Так много лайков

Когда внучка выкладывала первое видео бабушки, она и думать не думала, что ее родная бабуля соберет столько лайков и комментариев. Хотя чего удивляться: бабка Таня может дать фору любому молодому. Зажигательно танцует перед камерой, бегает на беговой дорожке, сочиняет и поет рэп, снимается на телевидении. Она не боится быть смешной и не стесняется своего возраста. В своих роликах шутит, что быть старой даже выгодно. Допустим, приглашают тебя на неинтересное мероприятие, а у тебя всегда есть возможность откосить, сославшись на проблемы со здоровьем, мол, ревматизма приступ накрыл, извините, сегодня без меня. Хотя Татьяна Петровна не прочь потусить вместе с внучкой:

— Помню, везде ее маленькую водила — и в цирк, и на выставки, и в театр. Она у меня замечательная. Не забывает бабушку, много внимания уделяет.

Популярность — нелегкая штука. Теперь надо поддерживать светский образ жизни. При этом Татьяне Загнетовой нравится посещать новые заведения, уютные места Минска. Она изучает интерьер, меню. Хотя и сама может приготовить лучше любого повара. Для подписчиков уже выкладывала несколько рецептов. Сейчас читатели с нетерпением ждут секрет приготовления ее домашних котлет. Спросите, почему ждут. Дело в том, что с внучкой они как-то отправились в заведение, где продают фастфуд. Внучка заказала себе гамбургер. Но бабушка-то наслышана о вреде таких продуктов. Вот находчивая Татьяна Петровна возьми и поменяй в бургере котлетку на свою, домашнюю. Все это сняла на видео и выложила у себя.

Есть на ее странице фото из аквапарка — Татьяна в купальнике нежится в лазурной водичке — и подпись: Пока вы сидите в офисе, я отдыхаю. После 70 жизнь только начинается! А недавно бабушка ходила в бассейн и даже под водой умудрялась снимать вайны. Новое увлечение, получается, даже связано с экстримом. Так, недавно ей организовали фотосессию и попросили сесть на велосипед. Бабушка Таня — дама, конечно, спортивная. Но на велосипеде с детства не каталась. Думаете, струхнула? Заявила: Давайте уже свой велосипед, только подстраховывайте.