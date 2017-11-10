В Перми выбрали лучший проект памятника Георгию Буркову

На прошлой неделе прошла презентация итогов конкурса по выбору лучшего проекта памятника известному актеру театра и кино, нашему земляку Георгию Буркову. Его компания «КОРТРОС-Пермь» установит в общественном парке ЖК «Гулливер», который возводится в квартале, ограниченном улицами Глеба Успенского, Куйбышева, Революции и Комсомольским проспектом.

Редакция портала «Новости Перми» пообщалась с людьми, которые принимали участие в процедурах конкурса. Они поделились своими впечатлениями от проделанной работы.

Источник: Новости Перми

По словам генерального директора ГК «КОРТРОС-Пермь» Николая Зуева, изначально жилой комплекс «Гулливер» проектировали с расчетом на то, что его территория станет своеобразной точкой притяжения для общения пермяков, но идея как это реализовать долго не формировалась.

Источник: Новости Перми

— Пытались развивать тему Гулливера и элементы, связанные с историей города Перми. Но мозговой штурм создал эту идею с памятником. Конкретный автор — это Николай Иванов, известный в Перми специалист по связям с общественностью и органами власти, — рассказал Николай Зуев.

Источник: Новости Перми

Сам Николай Иванов считает, что Георгий Бурков является олицетворением пермского характера: снаружи немного смешной, но внутри глубокомыслящий человек.

— Мы задались вопросом: кого из пермяков можно назвать народным? Сразу пришел в голову Георгий Бурков. Более народного пермяка я назвать не могу, — прокомментировал Николай Иванов.

Прежде чем реализовать идею установки памятника, среди пермяков был проведен соцопрос — знают ли они актера Георгия Буркова и поддерживают ли проект? Оказалось, что 67% опрошенных любят фильмы, в которых снимался легендарный артист.

Для контроля за ходом проведения конкурса по отбору проектов памятника был сформирован экспертный совет. В него вошли Николай Зуев, Николай Иванов, а также зампредседателя правительства Пермского края Ирина Ивенских, главный архитектор Перми Дмитрий Лапшин, пермский кинорежиссер Павел Печенкин, председатель пермского регионального отделения союза дизайнеров России Геннадий Сорокин, завкафедрой архитектуры уральского филиала российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова Виктор Щипалкин.

Источник: Новости Перми

— Уникальность проекта состоит в том, что одновременно со строительством комплекса создается доступное место в самом центре города. Очень удачно, что именно этому актеру именно в этом месте будет создан памятник, который подчеркнет, что окружающая архитектура и ландшафт должны создать восприятие того, что это место само по себе ценно, — рассказал член экспертного совета Дмитрий Лапшин.

Также в состав экспертного совета вошел двоюродный брат Георгия Буркова Алексей Гоголев. Родственник знаменитого артиста отметил, что его актерский талант и сила не могли не проявиться, потому что он рос в интеллигентной и любящей семье.

Конкурс прошел в два этапа — отбор заявок и рассмотрение эскизных проектов. Потенциальных участников начали отбирать еще в январе 2017 года. В течение нескольких месяцев организаторы просматривали заявки не только со всей России, но и из-за рубежа. Был сформирован состав жюри во главе с известным российским скульптором Александром Георгяном, который известен под псевдонимом Александр Самвел.

Источник: Новости Перми

В финал вышли три скульптора: москвич Михаил Соломатин, житель Подмосковья Юрий Злотя и пермяк Алексей Залазаев. Последний уже известен жителям Перми благодаря своим памятникам доктору Гралю и композиции «Вицин, Никулин, Моргунов», а также монументу основателя Пермского университета Николаю Мешкову. Именно проект Алексея Залазаева получил первое место.

Член жюри конкурса, руководитель бюро городских проектов Сергей Шамарин признался, что сам проголосовал за проект Алексея Залазаева.

— Тут сыграли роль и опыт, и, конечно, патриотизм пермяков. Не зря же говорят, где родился, там и пригодился, — сказал Сергей Шамарин.

Источник: Новости Перми

Член экспертного совета Геннадий Сорокин признался, что проект победителя наиболее полно отвечает всем требованиям технического задания. При этом другие две работы не полностью соответствуют заданным критериям, поскольку проекты должны были быть выполнены из гипса, однако проекты Юрия Злоти и Михаила Соломатина сделаны из пластилина.