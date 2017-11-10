В Приморье могут ввести штраф за выезд на лёд

В Приморском крае рассматривается вопрос о возвращении административной ответственности за выезд автомобилистов на лёд. Это стало известно в ходе пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре «Интерфакс-Дальний Восток» сегодня, 10 ноября, сообщает корреспондент РИА VladNews. В 2013 году сумма штрафа составляла полторы тысячи рублей, однако в дальнейшем решение штрафные санкции были отменены.

«Мы активно сотрудничаем с представителями краевой администрации и с депутатами Законодательного собрания по вопросу введения штрафных санкций для автомобилистов, которые оставляют свои автомобили на льду. В 2013 году по этому случаю действовала административная комиссия, который мы, в ходе проверок, отправляли данные зафиксированных нарушителей. В дальнейшем, административная ответственность была отменена, но до сих пор выезд на лёд категорически запрещен на всех водных территориях края», — сообщил Главный государственный инспектор по маломерным судам Приморского края Леонид Маковецкий.