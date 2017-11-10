Кошкин дом под угрозой закрытия: в Перми выселяют приют

В Перми выселяют приют для кошек «Матроскин». До конца января 2018 года волонтёры и животные должны покинуть арендуемое помещение, сообщают местные СМИ.

Стоит отметить, что приют существует с января 2016 года. В нём содержится до 50 кошек. За два года помощь оказана более 500 животным. Создание приюта было логическим продолжением деятельности организации «За Защиту Зверей» — первого в Перми объединения людей неравнодушных к проблемам бездомных животных.

Сейчас приют для кошек расположен в полуподвальном помещение, где волонтёры своими силами сделали ремонт и оборудовали площадку под содержание животных. 7 ноября на странице приюта в соцсети появилось обращение, в котором говорилось о финансовых трудностях, с которыми сталкивается приют ежемесячно. На оплату аренды помещения, где несчастных и больных кошек спасают, необходимо 15 тыс. рублей. Волонтёры объявили о сборе средств.

Однако в настоящее время в СМИ появилась информация уже иного рода. Концепция о сборе средств на аренду сменилась. Теперь зоозащитники задумали не аренду, а покупку помещения для приюта, посчитав такое вложение средств наиболее целесообразным. Поскольку аренда — это опять риск выселения.