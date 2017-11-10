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09:17 (мск), источник: ИА REGNUM

Кошкин дом под угрозой закрытия: в Перми выселяют приют

Владельцы помещения потребовали от кошачьего приюта покинуть здание до конца января 2018 года. Из-за финансовых трудностей зоозащитники сначала объявили сбор средств на аренду, однако впоследствии появилась информация в СМИ, что волонтёры намерены купить помещение.

В Перми выселяют приют для кошек «Матроскин». До конца января 2018 года волонтёры и животные должны покинуть арендуемое помещение, сообщают местные СМИ.

Стоит отметить, что приют существует с января 2016 года. В нём содержится до 50 кошек. За два года помощь оказана более 500 животным. Создание приюта было логическим продолжением деятельности организации «За Защиту Зверей» — первого в Перми объединения людей неравнодушных к проблемам бездомных животных.

Сейчас приют для кошек расположен в полуподвальном помещение, где волонтёры своими силами сделали ремонт и оборудовали площадку под содержание животных. 7 ноября на странице приюта в соцсети появилось обращение, в котором говорилось о финансовых трудностях, с которыми сталкивается приют ежемесячно. На оплату аренды помещения, где несчастных и больных кошек спасают, необходимо 15 тыс. рублей. Волонтёры объявили о сборе средств.

Однако в настоящее время в СМИ появилась информация уже иного рода. Концепция о сборе средств на аренду сменилась. Теперь зоозащитники задумали не аренду, а покупку помещения для приюта, посчитав такое вложение средств наиболее целесообразным. Поскольку аренда — это опять риск выселения.

Планируется, что в новом приюте будет содержаться до 200 кошек. На покупку помещения, ремонт и оборудование вольеров для кошек необходимо собрать порядка 2,2 млн рублей. Смогут ли не прсто собрать такую большую сумму пожертований, а в срок — под вопросом, но владельцы приюта надеются на чудо, которые могут совершить общие усилия людей.

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