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09:17 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе проходит выставка арт-объектов, созданных детьми из бытового мусора

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе в Детском эколого-биологическом центре «Росток» Демского района организована выставка в честь Года экологии.

На ней представлены работы, выполненные школьниками из вторсырья и бытовых отходов. Это пластиковые бутылки и стаканчики, использованная бумага, ткани, резина, полиэтиленовые мешки, одноразовые тарелки, банки, картонные коробки.

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