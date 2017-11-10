В Уфе проходит выставка арт-объектов, созданных детьми из бытового мусора
УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе в Детском
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УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе в Детском
На ней представлены работы, выполненные школьниками из вторсырья и бытовых отходов. Это пластиковые бутылки и стаканчики, использованная бумага, ткани, резина, полиэтиленовые мешки, одноразовые тарелки, банки, картонные коробки.