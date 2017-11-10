Выходные в Воронеже будут дождливыми и теплыми
Плюсовая температура сохранится в Воронеже на выходных. Теплее всего будет днем в воскресенье, 12 ноября — температура воздуха достигнет +9 градусов. При этом синоптики прогнозируют ежедневные осадки.
Плюсовая температура сохранится в Воронеже на выходных. Теплее всего будет днем в воскресенье, 12 ноября — температура воздуха достигнет +9 градусов. При этом синоптики прогнозируют ежедневные осадки.
Прогноз на ноябрьский уикенд опубликовал Воронежский гидрометцентр. Днем в пятницу, 10 ноября, будет облачно с прояснениями, временами возможен небольшой дождь. Ветер южный 5−10 м/сек. Температура от +3 до +5 градусов. Максимальная температура воздуха (+15,9 градуса) наблюдалась в 2010 году, холоднее всего было в 1993 году (-17,9 градуса).
В субботу, 11 ноября, будет также облачно с прояснениями, временами возможны небольшие моросящие осадки. Ветер южный 6−11 м/сек. Температура ночью около 0, днем от +5 до +7 градусов.
В ночь на воскресенье, 12 ноября, вновь вероятны дожди, температура воздуха около +4 градусов, южный ветер 5−10 м/сек. Днем осадки продолжатся, столбик термометра поднимется до +9 градусов. Южный ветер усилится до 6−11 м/сек.
Контекст
Главный метеоролог Воронежской области Александр Сушков со ссылкой на Гидрометцентр России спрогнозировал аномальное тепло в Воронеже в первой декаде ноября. Вторая и третья декады будут холоднее, и среднемесячная температура приблизится к норме (-0,2 градуса). По прогнозам синоптиков, осадков за месяц выпадет около 40 мм (80% от ноябрьской нормы).