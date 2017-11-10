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09:00 (мск), источник: Sputnik.by

Облачная и дождливая погода сохраняется в Беларуси

Максимальная температура воздуха днем в стране составит +9°С.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 100% 762 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Облачная погода сохранится в Беларуси в пятницу, на большей части республики пройдут небольшие дожди, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

«На большей части республики пройдут небольшие дожди, по востоку умеренные дожди», — сообщили в Гидромете.

Солнца сегодня ожидать не стоит.

Как сообщили синоптики, 10 ноября максимальная температура воздуха в Беларуси будет колебаться в пределах от +4°С до +9°С.

Сегодня в Минске, по информации Гидромета, ожидается небольшой дождь (вероятность 70−80%). Температура воздуха утром составит +4.. +5°С, максимальная температура воздуха во второй половине дня — до +7°С.

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