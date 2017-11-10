Облачная и дождливая погода сохраняется в Беларуси

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Облачная погода сохранится в Беларуси в пятницу, на большей части республики пройдут небольшие дожди, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

«На большей части республики пройдут небольшие дожди, по востоку умеренные дожди», — сообщили в Гидромете.

Солнца сегодня ожидать не стоит.

Как сообщили синоптики, 10 ноября максимальная температура воздуха в Беларуси будет колебаться в пределах от +4°С до +9°С.