Облачная и дождливая погода сохраняется в Беларуси
Максимальная температура воздуха днем в стране составит +9°С.
Максимальная температура воздуха днем в стране составит +9°С.
МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Облачная погода сохранится в Беларуси в пятницу, на большей части республики пройдут небольшие дожди, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
«На большей части республики пройдут небольшие дожди, по востоку умеренные дожди», — сообщили в Гидромете.
Солнца сегодня ожидать не стоит.
Как сообщили синоптики, 10 ноября максимальная температура воздуха в Беларуси будет колебаться в пределах от +4°С до +9°С.
Сегодня в Минске, по информации Гидромета, ожидается небольшой дождь (вероятность 70−80%). Температура воздуха утром составит +4.. +5°С, максимальная температура воздуха во второй половине дня — до +7°С.