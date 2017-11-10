Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и Безруков с Матисон представили «Мифы»
Ученые выяснили, что ослабляет чувство голода
Песков дал совет Маре Багдасарян, собравшейся жаловаться Путину
Адвокат Багдасарян объяснил, зачем подопечная снова села за руль
Отец погибшего ребенка покинул суд из-за речи защиты обвиняемой
Этапы в Сибирь: как заботились о преступниках последние 200 летЭтапы — неотъемлемая часть истории и культуры. Каждый правитель нашего государства стремился внести свой вклад в эту важнейшую сферу жизни России
Прибалты "лягут на рельсы": тоннелю в ЕС в обход РФ не быть - СМИ
Трамп поставил жену в неловкое положение (видео)
Макаревич высмеял разрыв дипотношений Украины с РФ «поговоркой»
Сбежавшая жена Джигарханяна в больнице в Киеве
Шэрон Стоун снялась в нижнем белье и прозрачной блузке - СМИ
СМИ: Киев «отдал» ДНР склад боеприпасов
Кончаловский считает, что мужчины «должны приставать к женщинам»
Светлана Ходченкова затмила всех на вечере в Москве (фото)
В ЛНР заявили о готовности к возвращению в состав Украины – СМИ
Снимок: Дакота Джонсон в наряде на обнаженное тело
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
12Усыпальница у Кремлевской стены
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
09:35 (мск), источник: ТАСС

Новый альбом Бьорк можно будет купить за криптовалюту

Певица рассчитывает, что после выхода пластинки Utopia среди ее поклонников станет больше пользователей криптовалют.

Источник: Reuters

ОСЛО, 10 ноября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Новый альбом исландской певицы Бьорк, который выйдет в свет 24 ноября, можно будет приобрести за биткойны и другие менее популярные криптовалюты. Как сообщает Исландская государственная теле- и радиовещательная служба, каждый поклонник певицы, использовавший этот способ оплаты, получит на свой счет 100 «аудиокойнов» (около 50 центов по текущему курсу) — единиц новой криптовалюты, созданной для последующего приобретения музыки в интернете.

Будучи большой поклонницей новых технологий, Бьорк выступает за более широкое использование криптовалют, эмиссия которых децентрализована и не подчинена какому-либо регулирующему органу, а только компьютерному алгоритму. Певица надеется, что после выхода нового диска, среди ее поклонников станет больше тех, кто пользуется криптовалютами. Бьорк — не первый музыкант, решивший напрямую продавать свои произведения за биткойны, однако единственный, обладающий при этом мировой известностью.

Во время загрузки произошла ошибка.

Карьера Бьорк

Альбом Utopia станет уже десятым в дискографии исландки Бьорк Гудмундсдоттир, которая прославилась в 11 лет, когда кассета с записью ее голоса случайно попала на радио и вызвала интерес продюсеров. Альбом детских песен в исполнении девочки стал невероятно популярен в Исландии, а мировая слава пришла к певице уже в середине 80-х годов, когда она стала вокалисткой в исландской рок-группе Sugarcubes. Сольную же карьеру Бьорк начала в 1993 году. Все пять синглов с пластинки Debut попали в хит-парад лучших песен Великобритании.

Валюта XXI века

Новость
Скоро лопнет: график изменения цены биткоина сравнили с рыночным «пузырем»

Bitcoin — децентрализованная платежная система для осуществления операций с одноименной денежной единицей, также называемой виртуальной или криптовалютой. Единственным источником эмиссии биткойнов является их «майнинг» (добыча, от англ. mining) пользователями, запустившими соответствующие приложения. Причем требования к производительности систем постоянно растут.

Денежная масса биткойнов ограничена — в настоящее время обращается около 16,5 млн биткойнов, а до 2040 года их число не превысит 21 млн. Стоимость биткойна на днях превысила $7 тыс., но для операций можно использовать любые дробные единицы: например, 0,0001 биткойна.

Оплату товаров и услуг биткойнами в последние несколько лет сделали возможной ряд популярных площадок электронной торговли — интернет-магазины Newegg и Overstock.com, электронные магазины игр и приложений Windows store, Xbox store и Steam, известный сервис бронирования билетов и отелей для путешественников Expedia. Для обмена биткойнов и других криптовалют на традиционные создано множество электронных финансовых сервисов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Собчак объяснила, в чем Россия виновата в отношениях с Западом
Рогозин вспомнил байки про "русских хакеров" после публикации о "Касперском"
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Встречи Трампа и Путина во Вьетнаме не будет
СМИ: США планируют разместить в Донбассе 20 тысяч миротворцев
Представитель Собчак пояснила ее слова о санкциях против России
Названо точное время выхода Великобритании из Евросоюза
WikiLeaks: ЦРУ маскировало свои вирусы под «Касперского»
Некурящим россиянам могут сократить рабочую неделю
Спорт
Капризов забивал, Зубарев дрался: как Россия уступила Финляндии Команда Знарка отыгралась с 0:2, но не смогла дожать соперника
Авто
В Казани следователь на внедорожнике протащил инспектора ДПС (видео) По неофициальной информации, пострадавший тот же самый сотрудник полиции, который ранее вызвал недовольство у депутата
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда Немецкая киноактриса ушла на 80-м году жизни
Недвижимость
В Ижевске обрушилась часть дома с первого по девятый этаж
Дома «Буденовского городка» в Москве, попавшие в реновацию, сохранят
Москва и Петербург лидируют по темпам падения цен на «элитку» в мире
Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки в России
Леди
Как девушкам избавиться от бакне (фото) Это статья для тех, кто уже купил платье с вырезом на спине и не ожидает подвоха. А зря.
Дети
Беременная Елена Исинбаева восхитила поклонников (фото) Спортсменка поделилась с поклонниками новым снимком.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь