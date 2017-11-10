Новый альбом Бьорк можно будет купить за криптовалюту
Певица рассчитывает, что после выхода пластинки Utopia среди ее поклонников станет больше пользователей криптовалют.
Певица рассчитывает, что после выхода пластинки Utopia среди ее поклонников станет больше пользователей криптовалют.
ОСЛО, 10 ноября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Новый альбом исландской певицы Бьорк, который выйдет в свет 24 ноября, можно будет приобрести за биткойны и другие менее популярные криптовалюты. Как сообщает Исландская государственная теле- и радиовещательная служба, каждый поклонник певицы, использовавший этот способ оплаты, получит на свой счет 100 «аудиокойнов» (около 50 центов по текущему курсу) — единиц новой криптовалюты, созданной для последующего приобретения музыки в интернете.
Будучи большой поклонницей новых технологий, Бьорк выступает за более широкое использование криптовалют, эмиссия которых децентрализована и не подчинена
Карьера Бьорк
Альбом Utopia станет уже десятым в дискографии исландки Бьорк Гудмундсдоттир, которая прославилась в 11 лет, когда кассета с записью ее голоса случайно попала на радио и вызвала интерес продюсеров. Альбом детских песен в исполнении девочки стал невероятно популярен в Исландии, а мировая слава пришла к певице уже в середине 80-х годов, когда она стала вокалисткой в исландской
Валюта XXI века
Bitcoin — децентрализованная платежная система для осуществления операций с одноименной денежной единицей, также называемой виртуальной или криптовалютой. Единственным источником эмиссии биткойнов является их «майнинг» (добыча, от англ. mining) пользователями, запустившими соответствующие приложения. Причем требования к производительности систем постоянно растут.
Денежная масса биткойнов ограничена — в настоящее время обращается около 16,5 млн биткойнов, а до 2040 года их число не превысит 21 млн. Стоимость биткойна на днях превысила $7 тыс., но для операций можно использовать любые дробные единицы: например, 0,0001 биткойна.
Оплату товаров и услуг биткойнами в последние несколько лет сделали возможной ряд популярных площадок электронной торговли —