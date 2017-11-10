Новый альбом Бьорк можно будет купить за криптовалюту

Источник: Reuters

ОСЛО, 10 ноября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Новый альбом исландской певицы Бьорк, который выйдет в свет 24 ноября, можно будет приобрести за биткойны и другие менее популярные криптовалюты. Как сообщает Исландская государственная теле- и радиовещательная служба, каждый поклонник певицы, использовавший этот способ оплаты, получит на свой счет 100 «аудиокойнов» (около 50 центов по текущему курсу) — единиц новой криптовалюты, созданной для последующего приобретения музыки в интернете.

Будучи большой поклонницей новых технологий, Бьорк выступает за более широкое использование криптовалют, эмиссия которых децентрализована и не подчинена какому-либо регулирующему органу, а только компьютерному алгоритму. Певица надеется, что после выхода нового диска, среди ее поклонников станет больше тех, кто пользуется криптовалютами. Бьорк — не первый музыкант, решивший напрямую продавать свои произведения за биткойны, однако единственный, обладающий при этом мировой известностью.

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Карьера Бьорк

Альбом Utopia станет уже десятым в дискографии исландки Бьорк Гудмундсдоттир, которая прославилась в 11 лет, когда кассета с записью ее голоса случайно попала на радио и вызвала интерес продюсеров. Альбом детских песен в исполнении девочки стал невероятно популярен в Исландии, а мировая слава пришла к певице уже в середине 80-х годов, когда она стала вокалисткой в исландской рок-группе Sugarcubes. Сольную же карьеру Бьорк начала в 1993 году. Все пять синглов с пластинки Debut попали в хит-парад лучших песен Великобритании.

Валюта XXI века

Bitcoin — децентрализованная платежная система для осуществления операций с одноименной денежной единицей, также называемой виртуальной или криптовалютой. Единственным источником эмиссии биткойнов является их «майнинг» (добыча, от англ. mining) пользователями, запустившими соответствующие приложения. Причем требования к производительности систем постоянно растут.

Денежная масса биткойнов ограничена — в настоящее время обращается около 16,5 млн биткойнов, а до 2040 года их число не превысит 21 млн. Стоимость биткойна на днях превысила $7 тыс., но для операций можно использовать любые дробные единицы: например, 0,0001 биткойна.