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11:12 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске в ходе рейда выявили самые грязные автобусы

За неудовлетворительное состояние транспорта перевозчикам грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Красноярские автобусы проверили на санитарное состояние, сообщила городская администрация.

Рейд проводил руководитель департамента транспорта Игорь Ким совместно со специалистами МКУ «Красноярскгортранс». Они проверили автобусные маршруты № 1, 2, 3, 10, 20, 43, 56, 60, 78 и 84. Внимание обращали на санитарное состояние, наличие информации для пассажиров, исправность сидений.

В качестве положительного примера были отмечены автобусы № 3, 10, 56, 58, 71 и 88. Однако, несмотря на то, что на прошлой проверке были выявлены нарушения в маршрутах № 60, 43, к ним вновь было много замечаний. Кроме этого, с неудовлетворительным состоянием салона попались маршруты № 2 (1 автобус), № 20 (2 автобуса), № 84 (1 автобус).

В качестве профилактической меры будут созданы интерактивные доска «позора» и «почёта», где разместят фотографии и фамилии нарушителей, и тех, кто следит за транспортом. Кроме этого, недобросовестным перевозчикам грозит штраф до 30 тысяч рублей.

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