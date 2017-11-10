В Красноярске в ходе рейда выявили самые грязные автобусы

Красноярские автобусы проверили на санитарное состояние, сообщила городская администрация.

Рейд проводил руководитель департамента транспорта Игорь Ким совместно со специалистами МКУ «Красноярскгортранс». Они проверили автобусные маршруты № 1, 2, 3, 10, 20, 43, 56, 60, 78 и 84. Внимание обращали на санитарное состояние, наличие информации для пассажиров, исправность сидений.

В качестве положительного примера были отмечены автобусы № 3, 10, 56, 58, 71 и 88. Однако, несмотря на то, что на прошлой проверке были выявлены нарушения в маршрутах № 60, 43, к ним вновь было много замечаний. Кроме этого, с неудовлетворительным состоянием салона попались маршруты № 2 (1 автобус), № 20 (2 автобуса), № 84 (1 автобус).